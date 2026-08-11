Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

A las 7:32 de la mañana del 10 de agosto de 2026, millones de colombianos escucharon como rugía la tierra: así inicio el terremoto de 7.4 que destrozó Chocó (epicentro del fenómeno), el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Tras casi 24 horas y labores incansables de búsqueda y atención, Asocapitales actualizó la cifra de personas afectadas: 181 fallecidas y 1310 heridas; además, van 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas. Según informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), van 54 réplicas. La mayoría solo se han sentido en el departamento donde inició el primer movimiento: Chocó. Con corte a las 6:10 p.m. del 10 de agosto habían ocurrido 47. Las demás ocurrieron en el transcurso de la noche y madrugada. Entérese: Qué es la placa de Nazca y por qué genera los terremotos en Colombia

”Las réplicas son movimientos sísmicos de magnitud menor, posteriores a un sismo y que ocurren en la misma región. Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”, explicó el SGC, que además añadió que las magnitudes han sido bajas comparadas con el sismo principal. Hasta el momento, no existe un método científicamente comprobado que permita predecir con precisión cuándo y dónde ocurrirá un sismo, ni cuál será su magnitud. Incluso si fuera posible establecer el lugar en el que se produciría, tampoco se podría determinar con certeza cuáles serían sus efectos en la superficie. La réplica más reciente ocurrió a las 04:03 de la mañana en el Océano Pacífico. La magnitud fue de 3.1 y la profundidad fue superficial: menos de 30km.

Mientras tanto, continúan las labores de rescate y ayuda: vecinos y mascotas han salido con vida de los escombros. Uno de los testimonios que recogió EL COLOMBIANO en Cali, una de las ciudades más afectadas, fue el de Paula Jimena Castrillón, quien estaba en la cocina de su apartamento preparando el desayuno junto a su familia cuando comenzó el movimiento. “Empezamos a ver que la estufa se movía”, recuerda. En contexto: Terremoto en Colombia: las historias más dramáticas de la tragedia No hubo tiempo para entender lo que estaba pasando. Su hijo mayor reaccionó primero. “¡Nos vamos, salgamos, salgamos!”, gritó. La familia comenzó a bajar mientras el edificio se deshacía a su alrededor. En el descanso de las escaleras, Paula alcanzó a ver cómo una de las paredes comenzaba a desplomarse en la calle 9 con carrera 24. Quiso regresar por sus mascotas, pero la urgencia de salir con vida se impuso. “Pensé que nos íbamos a morir”, dijo. Los tres lograron evacuar. Sin embargo, la estructura donde estaba su vivienda no volvió a ser la misma. La mitad del edificio se desplomó: dos apartamentos quedaron completamente destruidos y otro, que correspondía a una vivienda de mayor tamaño, sufrió graves daños.

La farmacia, ubicada en el primer piso, también quedó reducida a escombros. El apartamento de Paula, en el último piso, permaneció parcialmente en pie, pero quedó expuesto al vacío. Desde el exterior pueden verse los muebles y parte de lo que hasta horas antes era la intimidad de una familia. “Se ve que no tiene pared, o sea, se ven las cosas que están dentro de la casa, los muebles”, narró. Según el SGC, el terremoto duró entre 90 segundos y dos minutos: dependiendo de la zona se sintió por más o menos tiempo. Además, recalcaron que los instrumentos que usan para medir pueden detectar el sismo antes que los seres humanos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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