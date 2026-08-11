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Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

El Servicio Geológico Colombiano advirtió que las réplicas continuarán ocurriendo y es algo normal en situaciones así. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de rescate.

  • En Armenia los daños no fueron tan graves por las viviendas sismorresistentes. En Chocó (epicentro), Pereira, Cali y Manizales la emergencia ha pegado con más fuerza. FOTO: GERRY.
    En Armenia los daños no fueron tan graves por las viviendas sismorresistentes. En Chocó (epicentro), Pereira, Cali y Manizales la emergencia ha pegado con más fuerza. FOTO: GERRY.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 5 horas
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A las 7:32 de la mañana del 10 de agosto de 2026, millones de colombianos escucharon como rugía la tierra: así inicio el terremoto de 7.4 que destrozó Chocó (epicentro del fenómeno), el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Tras casi 24 horas y labores incansables de búsqueda y atención, Asocapitales actualizó la cifra de personas afectadas: 181 fallecidas y 1310 heridas; además, van 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas.

Según informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), van 54 réplicas. La mayoría solo se han sentido en el departamento donde inició el primer movimiento: Chocó. Con corte a las 6:10 p.m. del 10 de agosto habían ocurrido 47. Las demás ocurrieron en el transcurso de la noche y madrugada.

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”Las réplicas son movimientos sísmicos de magnitud menor, posteriores a un sismo y que ocurren en la misma región. Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”, explicó el SGC, que además añadió que las magnitudes han sido bajas comparadas con el sismo principal.

Hasta el momento, no existe un método científicamente comprobado que permita predecir con precisión cuándo y dónde ocurrirá un sismo, ni cuál será su magnitud. Incluso si fuera posible establecer el lugar en el que se produciría, tampoco se podría determinar con certeza cuáles serían sus efectos en la superficie.

La réplica más reciente ocurrió a las 04:03 de la mañana en el Océano Pacífico. La magnitud fue de 3.1 y la profundidad fue superficial: menos de 30km.

Mientras tanto, continúan las labores de rescate y ayuda: vecinos y mascotas han salido con vida de los escombros.

Uno de los testimonios que recogió EL COLOMBIANO en Cali, una de las ciudades más afectadas, fue el de Paula Jimena Castrillón, quien estaba en la cocina de su apartamento preparando el desayuno junto a su familia cuando comenzó el movimiento. “Empezamos a ver que la estufa se movía”, recuerda.

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No hubo tiempo para entender lo que estaba pasando. Su hijo mayor reaccionó primero. “¡Nos vamos, salgamos, salgamos!”, gritó.

La familia comenzó a bajar mientras el edificio se deshacía a su alrededor. En el descanso de las escaleras, Paula alcanzó a ver cómo una de las paredes comenzaba a desplomarse en la calle 9 con carrera 24. Quiso regresar por sus mascotas, pero la urgencia de salir con vida se impuso. “Pensé que nos íbamos a morir”, dijo.

Los tres lograron evacuar. Sin embargo, la estructura donde estaba su vivienda no volvió a ser la misma. La mitad del edificio se desplomó: dos apartamentos quedaron completamente destruidos y otro, que correspondía a una vivienda de mayor tamaño, sufrió graves daños.

La farmacia, ubicada en el primer piso, también quedó reducida a escombros. El apartamento de Paula, en el último piso, permaneció parcialmente en pie, pero quedó expuesto al vacío.

Desde el exterior pueden verse los muebles y parte de lo que hasta horas antes era la intimidad de una familia. “Se ve que no tiene pared, o sea, se ven las cosas que están dentro de la casa, los muebles”, narró.

Según el SGC, el terremoto duró entre 90 segundos y dos minutos: dependiendo de la zona se sintió por más o menos tiempo. Además, recalcaron que los instrumentos que usan para medir pueden detectar el sismo antes que los seres humanos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto tiempo duró el sismo del 10 de agosto en Colombia según el registro oficial?
Las estaciones de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) más cercanas al epicentro en San José del Palmar, Chocó, registraron entre 90 segundos y 2 minutos (de 1:30 a 2:00 minutos) de movimiento significativo.
¿Por qué se considera “sismo” a cualquier movimiento telúrico sin importar su fuerza?
El término sismo es la denominación general para referirse a cualquier movimiento del terreno, ya que técnicamente define todo evento generado por la rápida liberación de energía acumulada en el interior del planeta. Debido a este origen científico, una vibración entra en la categoría de sismo de manera independiente a su magnitud o a la gravedad de los efectos que cause.
¿El Servicio Geológico Colombiano puede predecir cuánto va a durar un temblor antes de que ocurra?
No. Ni la duración, ni la magnitud, ni la hora exacta de un sismo se pueden predecir. El SGC únicamente puede calcular la duración de las ondas e informarla una vez que los instrumentos de monitoreo han registrado el evento en tiempo real.
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