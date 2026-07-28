¿Congresistas del Pacto Histórico pueden ser sancionados si no asisten a la posesión de Abelardo de la Espriella?

La bancada del Pacto Histórico de la Cámara de Representantes anunció que no asistirá a la posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto. EL COLOMBIANO consultó con expertos si esta decisión trae algún efecto legal.