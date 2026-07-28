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¿Congresistas del Pacto Histórico pueden ser sancionados si no asisten a la posesión de Abelardo de la Espriella?

La bancada del Pacto Histórico de la Cámara de Representantes anunció que no asistirá a la posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto. EL COLOMBIANO consultó con expertos si esta decisión trae algún efecto legal.

  • Senadores y representantes de la bancada del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
    Senadores y representantes de la bancada del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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A través del representante Alfredo Mondragón, la bancada del Pacto Histórico dio a conocer su intención de no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali. En su lugar convocarán a movilizaciones alternas en la capital valluna y en Barranquilla, donde Iván Cepeda, excandidato presidencial, anunció un evento.

En una declaración ante los medios, el legislador del Valle explicó que convocarán a “espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país” y reiteró que en el caso del territorio caleño, habría un plantón en la zona conocida como Puerto Resistencia. Esta sería la posición de 68 congresistas (42 representantes a la Cámara y 26 senadores), que son quienes representan...

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