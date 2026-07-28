Video | Atrapado en el cemento: así quedó un motociclista que intentó “pasarse de vivo” para evitar un trancón en Bogotá

Un insólito episodio registrado recientemente en la autopista Sur de Bogotá desencadenó una ola de críticas en redes sociales y la indignación de concejales de la ciudad, luego de que un motociclista quedara atascado en una capa de concreto recién fundido por intentar “pasarse de vivo” al tomar un atajo en medio de una obra pública.
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De acuerdo con las imágenes difundidas en las diferentes plataformas digitales, el conductor, quien estaba vestido con un conjunto deportivo de color azul, avanzó hacia un tramo en obra cuando la mezcla todavía estaba fresca.