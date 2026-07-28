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Video | Atrapado en el cemento: así quedó un motociclista que intentó “pasarse de vivo” para evitar un trancón en Bogotá

Este nuevo caso de imprudencia vial desencadenó indignación y burlas en plataformas digitales. El sujeto quedó completamente atascado y se volvió viral tras intentar sacar la moto. Así quedó grabado todo en video.

  • Lo que pretendía ser un atajo rápido para esquivar el tráfico sobre la autopista Sur de Bogotá terminó convertido en un bochornoso incidente. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota
    Lo que pretendía ser un atajo rápido para esquivar el tráfico sobre la autopista Sur de Bogotá terminó convertido en un bochornoso incidente. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un insólito episodio registrado recientemente en la autopista Sur de Bogotá desencadenó una ola de críticas en redes sociales y la indignación de concejales de la ciudad, luego de que un motociclista quedara atascado en una capa de concreto recién fundido por intentar “pasarse de vivo” al tomar un atajo en medio de una obra pública.

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De acuerdo con las imágenes difundidas en las diferentes plataformas digitales, el conductor, quien estaba vestido con un conjunto deportivo de color azul, avanzó hacia un tramo en obra cuando la mezcla todavía estaba fresca.

La motocicleta, de color negro, quedó hundida en el material suave. En la grabación, realizada por un usuario desde un bus articulado de TransMilenio, se observó al hombre mientras intenta retirar el vehículo del lugar.

A pesar de no tener éxito al intentar sacar la moto del cemento, la escena provocó el rechazo inmediato en redes sociales, donde circularon comentarios que pedían ubicar al responsable y cobrarle los daños generados en la obra por su conducta.

Reacciones del Concejo de Bogotá

El hecho provocó la reacción del presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático), y del cabildante Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo), quienes criticaron el accionar del ciudadano.

“Cuando creímos haber visto todo, llega esta escena. Este motociclista quedó estancado en el cemento por pasarse de ‘vivo’ y tratar de esquivar el trancon circulando en medio de una obra de la ciudad”, señaló Amín vía X este lunes 27 de julio de 2026.

Por su parte, Quintero precisó que se trató de “otro motero que se va de vivo para adelantar un trancón y termina atrapado en el cemento de una obra del TransMilenio”. Asimismo, el cabildante compartió una interrogante dirigida a la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

“¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo estas conductas de los motociclistas?”. Al final, Quintero concluyó: “AHÍ LE QUEDÓ EL CHISTECITO”. Hasta ahora, no se conoce la identidad del sujeto o dueño de la motocicleta, ya que no se logra identificar la placa.

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Bloque de preguntas

¿En qué lugar exacto de Bogotá ocurrió el incidente del motociclista en el cemento?
El hecho se registró sobre la autopista Sur, en un tramo donde se adelantan obras de infraestructura asociadas al sistema TransMilenio.
¿Cuándo se dieron a conocer las imágenes del motociclista atascado en la obra?
El caso se hizo público y se viralizó en redes sociales el lunes 27 de julio de 2026, fecha en la que también reaccionaron los miembros del Concejo de Bogotá.
¿Quiénes fueron los concejales de Bogotá que se pronunciaron sobre el caso?
Los cabildantes que criticaron públicamente el hecho fueron Humberto ‘Papo’ Amín, presidente del Concejo y miembro del Centro Democrático, y Juan David Quintero, concejal por el partido Nuevo Liberalismo.
¿Qué sanciones o cobros pidieron los usuarios en redes sociales para el motociclista?
Diversos usuarios en plataformas digitales exigieron que las autoridades ubiquen al responsable y le cobren económicamente los daños causados a la infraestructura y al material de la obra. Sin embargo, en el texto no se especifica si ya existe una multa o proceso formal en su contra.
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