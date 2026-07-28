Video | Atrapado en el cemento: así quedó un motociclista que intentó “pasarse de vivo” para evitar un trancón en Bogotá

Un insólito episodio registrado recientemente en la autopista Sur de Bogotá desencadenó una ola de críticas en redes sociales y la indignación de concejales de la ciudad, luego de que un motociclista quedara atascado en una capa de concreto recién fundido por intentar “pasarse de vivo” al tomar un atajo en medio de una obra pública. Le puede interesar: Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero De acuerdo con las imágenes difundidas en las diferentes plataformas digitales, el conductor, quien estaba vestido con un conjunto deportivo de color azul, avanzó hacia un tramo en obra cuando la mezcla todavía estaba fresca.

La motocicleta, de color negro, quedó hundida en el material suave. En la grabación, realizada por un usuario desde un bus articulado de TransMilenio, se observó al hombre mientras intenta retirar el vehículo del lugar. A pesar de no tener éxito al intentar sacar la moto del cemento, la escena provocó el rechazo inmediato en redes sociales, donde circularon comentarios que pedían ubicar al responsable y cobrarle los daños generados en la obra por su conducta.

Reacciones del Concejo de Bogotá

El hecho provocó la reacción del presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático), y del cabildante Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo), quienes criticaron el accionar del ciudadano. “Cuando creímos haber visto todo, llega esta escena. Este motociclista quedó estancado en el cemento por pasarse de ‘vivo’ y tratar de esquivar el trancon circulando en medio de una obra de la ciudad”, señaló Amín vía X este lunes 27 de julio de 2026.

Por su parte, Quintero precisó que se trató de “otro motero que se va de vivo para adelantar un trancón y termina atrapado en el cemento de una obra del TransMilenio”. Asimismo, el cabildante compartió una interrogante dirigida a la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. “¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo estas conductas de los motociclistas?”. Al final, Quintero concluyó: “AHÍ LE QUEDÓ EL CHISTECITO”. Hasta ahora, no se conoce la identidad del sujeto o dueño de la motocicleta, ya que no se logra identificar la placa.

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