Admiten demanda que busca tumbar totalmente personería jurídica del Pacto Histórico

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca la nulidad total de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico.
Los demandantes, los abogados Samuel Ortiz y Lucas Durán, argumentaron en un documento de 104 páginas que la personería jurídica no debió otorgarse ni siquiera de forma condicionada, sino que debía ser negada de fondo.
Lea también: Consejo de Estado tumba la personería de Poder Popular del expresidente Samper y desata críticas de Petro
En esa lista de argumentos, los abogados sostienen que la decisión del CNE desconoció una prohibición expresa y explícita establecida en la ley. La razón principal radica en la presunta interpretación errónea del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.