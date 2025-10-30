Admiten demanda que busca tumbar totalmente personería jurídica del Pacto Histórico

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca la nulidad total de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico. Los demandantes, los abogados Samuel Ortiz y Lucas Durán, argumentaron en un documento de 104 páginas que la personería jurídica no debió otorgarse ni siquiera de forma condicionada, sino que debía ser negada de fondo. Lea también: Consejo de Estado tumba la personería de Poder Popular del expresidente Samper y desata críticas de Petro En esa lista de argumentos, los abogados sostienen que la decisión del CNE desconoció una prohibición expresa y explícita establecida en la ley. La razón principal radica en la presunta interpretación errónea del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.

En dicha normatividad se establece que “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio”. Para los demandantes, esto no permite excepciones ni distinciones por lo que la decisión del CNE estaría presuntamente viciada. El reproche a la decisión que tomó la entidad de aceptar la personería jurídica del Pacto es debido al conocimiento de la existencia de procesos sancionatorios contra las colectividades que buscaban unirse. Las colectividades involucradas en la fusión que enfrentan investigaciones son la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano quienes afrontan investigaciones por presuntas irregularidades en la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña en las elecciones de 2023.