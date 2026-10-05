Consejo de Estado admite tutela del registrador Penagos para que Petro se retracte de señalamientos de fraude electoral

El Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, contra el expresidente Gustavo Petro por las afirmaciones que hizo durante el proceso electoral de este año y en las que puso en duda la transparencia de las elecciones y cuestionó el papel de la Registraduría. La decisión fue tomada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en un auto del 30 de septiembre de 2026, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales. La tutela busca la protección de los derechos fundamentales de Penagos al buen nombre, la honra y la rectificación en equidad, además del buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con el documento, las declaraciones que motivaron la acción fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia de la República. Según Penagos, durante ese periodo el entonces mandatario realizó 14 publicaciones en su cuenta de X y también se refirió al tema durante un consejo de ministros.

En esas intervenciones, según expone el registrador en la tutela, Petro planteó cuestionamientos relacionados con el desarrollo de las elecciones presidenciales y atribuyó a Penagos y a la Registraduría posibles irregularidades que llegaron a constituir señalamientos directos de fraude electoral. Entre los asuntos cuestionados estuvieron la modificación del censo electoral y del número de puestos y mesas de votación, los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14, las direcciones IP de los servidores de la Registraduría, una supuesta existencia de “bloques matemáticos” que demostrarían una manipulación de los resultados y la negativa de la entidad a permitir una auditoría del código fuente. Penagos sostiene que esas afirmaciones fueron hechas sin evidencia que las respaldara y señala que Petro no era la autoridad competente para formular acusaciones relacionadas con un eventual fraude electoral.

El registrador también aseguró que, antes de acudir a la justicia, solicitó la rectificación de las afirmaciones. Sin embargo, según el recurso, transcurrieron los 15 días hábiles correspondientes sin que recibiera una respuesta o corrección por parte de Petro. Por eso, acudió al Consejo de Estado para pedir la protección de sus derechos y los de la entidad que representa. La Registraduría, además, había respondido públicamente a los cuestionamientos durante el proceso electoral. El 5 de agosto, Penagos aseguró que las versiones que ponían en duda los resultados no tenían sustento técnico y pidió manejar con responsabilidad la información relacionada con el proceso electoral.

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

El alto tribunal determinó que la tutela cumplía con los requisitos formales previstos y, por lo tanto, resolvió admitirla para su estudio. Esto, sin embargo, no significa que el Consejo de Estado ya haya establecido que Petro vulneró los derechos de Penagos o de la Registraduría. El proceso apenas inicia y ahora las partes deberán presentar sus argumentos. Lea también: La versión del papá de De la Espriella sobre encuentro con Yahir Acuña en campaña: “Abelardo no quería su apoyo y desautorizó reunión” Bloque de preguntas y respuestas: