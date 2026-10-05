Baobab en la Ópera Nacional de París: la marca colombiana que logró lo que solo Rolex y Chanel habían hecho antes

El Palais Garnier, el teatro mandado a construir por Napoleón III en el siglo XIX que alberga la Ópera Nacional de París, fue el escenario de algo que no había ocurrido antes: una marca latinoamericana desfiló en colaboración con esa importante institución europea.
La marca colombiana Baobab presentó allí, el pasado viernes 2 de octubre, su colección Resort 2027 con 20 modelos colombianas, una puesta en escena de danza contemporánea con más de 60 artistas de distintas regiones del país y un cierre musical a cargo del Grupo Niche.