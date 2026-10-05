Pedro Sánchez adelanta elecciones en España: serán el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes que adelantará las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara dos decretos con medidas de emergencia para enfrentar la crisis de vivienda que atraviesa el país.
En una comparecencia desde La Moncloa, el mandatario reconoció que su Gobierno ha cometido errores y que no ha conseguido cumplir todos los objetivos que se había propuesto. También señaló que todavía existen problemas por resolver relacionados con la desigualdad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda.
“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras”, afirmó Sánchez al anunciar el adelanto electoral.
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El presidente defendió además la gestión de su Gobierno y aseguró que España se ha convertido en la economía que más crece y genera empleo dentro de la Unión Europea. Según dijo, aunque los niveles de desigualdad y pobreza continúan siendo altos, han disminuido hasta sus niveles más bajos.