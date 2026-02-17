Valle de Aburrá entra en temporada de polluelos: ojo a las recomendaciones de las autoridades para no afectar nidos ni crías

Entre febrero y el próximo mes de abril, el Valle de Aburrá entra en su temporada de polluelos, un periodo clave para la fauna silvestre urbana en el que aumentan los avistamientos de crías de aves en parques, zonas verdes y áreas residenciales. Durante estos meses, especies como el Perico Real, Verdulejo, Currucutú, Sirirí y Colibrí atraviesan su ciclo reproductivo y dependen por completo del cuidado de sus padres para sobrevivir. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá advirtió que esta etapa representa un momento de alta vulnerabilidad para las crías, debido a que muchas aún no vuelan, pueden caer del nido o permanecen en el suelo mientras aprenden a desplazarse. Por eso, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía a respetar el ciclo natural de las aves y actuar con responsabilidad frente a la fauna silvestre que convive en entornos urbanos.

Desde el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre se insistió en que ver un polluelo fuera del nido no significa necesariamente abandono. Andrés Gómez, supervisor del centro, explicó que “algunos polluelos caen del nido o están aprendiendo a volar. Lo recomendable es cercar la zona para protegerlos de perros, gatos o vehículos. Los padres suelen regresar y ayudan a sus crías a volver a volar o al nido”.

El Área Metropolitana compartió una serie de recomendaciones para quienes se encuentren con pichones silvestres durante esta temporada. La principal es no alimentarlos, ya que una dieta inadecuada puede causarles desnutrición o asfixia. También se recomienda no criarlos en casa, debido a que la crianza sin manejo profesional reduce sus probabilidades de sobrevivir en la vida silvestre y puede constituir una infracción a la normativa ambiental. Otra de las indicaciones es no retirarlos del nido de manera innecesaria. Si un ave se encuentra en el suelo, se sugiere ubicarla nuevamente en su nido o protegerla de forma temporal mientras los padres regresan. La observación debe hacerse a distancia para no interferir con el comportamiento natural de los adultos. De acuerdo con el CAVR, en lo que va del año se han registrado 201 casos de pichones silvestres en situación de vulnerabilidad en el Valle de Aburrá. La entidad señaló que la colaboración ciudadana resulta determinante para evitar ingresos innecesarios de fauna al centro y para garantizar que las crías completen su desarrollo en su hábitat natural. En casos extremos, cuando el polluelo esté herido, sangrando, inconsciente o en peligro inmediato, las autoridades indicaron que se debe contactar la línea de emergencias de fauna silvestre 304 630 0090, donde profesionales brindan orientación y asistencia especializada.

¿Cómo ayudarlos sin ponerlos en riesgo?