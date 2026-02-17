Valle de Aburrá entra en temporada de polluelos: ojo a las recomendaciones de las autoridades para no afectar nidos ni crías

Entre febrero y el próximo mes de abril, el Valle de Aburrá entra en su temporada de polluelos, un periodo clave para la fauna silvestre urbana en el que aumentan los avistamientos de crías de aves en parques, zonas verdes y áreas residenciales.
Durante estos meses, especies como el Perico Real, Verdulejo, Currucutú, Sirirí y Colibrí atraviesan su ciclo reproductivo y dependen por completo del cuidado de sus padres para sobrevivir.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá advirtió que esta etapa representa un momento de alta vulnerabilidad para las crías, debido a que muchas aún no vuelan, pueden caer del nido o permanecen en el suelo mientras aprenden a desplazarse.
Por eso, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía a respetar el ciclo natural de las aves y actuar con responsabilidad frente a la fauna silvestre que convive en entornos urbanos.