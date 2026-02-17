Roy Barreras sobre consulta con Quintero: “uno no escoge a los pasajeros”

Aun cuando le valió la crítica y el rechazo de un importante sector del petrismo, Roy Barreras decidió seguir adelante con la consulta presidencial de centro-izquierda, pese a la ausencia de Iván Cepeda. “Tengo el derecho de ir a las urnas”, defiende en diálogo con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, al tiempo que trata de bajarle la caña a la participación del cuestionado exalcalde Daniel Quintero. “Uno no escoge a los pasajeros”. En esta entrevista, el exembajador enarbola las consignas del saliente presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno ayudó a elegir, y promete ahora “hacer que el cambio sea real”. Además, da explicaciones de por qué integró en su lista al Congreso a personajes como la esposa de un congresista condenado por corrupción o uno de los alfiles de Quintero. Crítica el “extremismo radical” y remata detallando por qué pasó del uribismo al santismo, y luego al petrismo.

Ayer el país amaneció indignado con lo que ocurrió con el niño que murió porque no le habían aplicado la medicina para controlar su hemofilia. El presidente y el ministro de Salud terminaron echándole la culpa a la mamá. ¿Qué tiene para decirle a sus eventuales electores sobre la responsabilidad que le cabe por haber estado en coalición con este Gobierno? “La muerte de un niño siempre es inaceptable y dolorosa, sobre todo si el sistema de salud no funciona. En el primer año del Gobierno Petro, como presidente del Congreso, advertí que no se podía desmantelar el sistema de salud sin organizar la protección mixta público-privada”.

Pero terminó apoyando este Gobierno, el que destruyó el sistema de salud... “No terminé, empecé apoyando este Gobierno. Compito con el sector de izquierda. Apoyé este Gobierno porque había que escoger entre Petro y Rodolfo Hernández, que terminó condenado por corrupción antes de morirse. Quienes construimos la paz debíamos apoyar a quien proponía implementarlo. Petro tiene otra historia, él es de izquierda, pero en Antioquia hay miles de personas que sienten que le dieron voz a los más vulnerables. Pero no basta con darles voz, hay que hacer que el cambio sea real y es lo que voy a hacer”. No es que le haya tocado escoger entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, porque todo el país lo vio en videos filtrados haciendo estrategia en pro del hoy presidente, incluso antes de que compitiera contra Rodolfo. “Un buen director prevé cómo llegar a la final. Nosotros llegamos a la final y ganamos. Ganar es importante para que el cambio avance. Hay que saber gobernar y yo sé gobernar, sé unir al país. Cualquier otra alternativa –hay unas muy respetables–, dividen y fracturan al país, incluyendo las más extremas. Colombia no está condenada al extremismo radical. El país sería ingobernable”. Haciendo un recorrido por su vida política, uno encuentra el Partido Liberal, Cambio Radical, La U y la coalición uribista. ¿Eso es habilidad política u oportunismo? Su ideología parece gaseosa... “Se lo pongo con un ejemplo: ¿le han cancelado un vuelo y ha tenido que cambiar de aerolínea para llegar al destino? A mí también y obligado. Me expulsaron de Cambio Radical y me vi obligado a buscar espacios. Juan Manuel Santos me invitó a su coalición. La U, donde milité 15 años, hizo parte de la coalición uribista porque los colombianos reclamaban la seguridad que Uribe abanderó. Acompañé a Santos hasta que apareció el dilema entre Petro y Rodolfo”.

Dicen que una virtud del político es ser predecible y que la ciudadanía sepa cómo va a reaccionar, ¿usted lo es? “Claro. Invito a los ciudadanos a pensar no en lo que diga el político, sino en lo que haya hecho. Impulsé la paz, pero no hay paz posible si no hay seguridad. La ingenuidad de la ‘paz total’ derivó en un crecimiento de organizaciones ilegales que controlan territorios. Delincuentes como Mordisco deben saber que el Estado va a prevalecer. Abusaron de la buena fe, pero también del error y la falta de método”. Le tocó subirse en un avión con Daniel Quintero para competir en la consulta. ¿Cómo se puede poner en competencia con una persona que tiene en su equipo 51 imputaciones por presunta corrupción? “Cuando uno se sube al avión no escoge a los 300 pasajeros”. Sí podía escoger y negarse a ir a consulta con alguien así... “Al contrario, yo lo que puedo escoger es competir y derrotarlo. Espero que el pueblo colombiano y antioqueño vote en la consulta por un gobierno que una al país sin odios. Hay gente que va a votar por mí no porque vaya a unir el país, sino porque le parece que hay que derrotar a Quintero. Compito y me parece muy curiosa la reacción virulenta de ciertas bodegas y extremistas de izquierda porque voy a competir contra Iván Cepeda, el candidato de la izquierda. El CNE lo sacó, en mi opinión de manera tramposa, pero tengo el derecho de ir a las urnas”.

No solo va a competir contra Daniel Quintero. Usted confeccionó una lista para el Congreso con nombres difíciles de digerir, prácticamente sapos que se tendría que tragar la sociedad... “Como en todos los partidos”. Usted hizo una Selección Colombia de lo que no queremos: la esposa de Musa Besaile, el secretario de Daniel Quintero; Name, sobrino del expresidente del Senado involucrado en el caso UNGRD... “Eso es falso”. ¿Cómo derrotar a Daniel Quintero si tiene en sus listas a uno de sus principales escuderos? “Son los ciudadanos los que eligen. Ni usted ni yo vamos a votar por él, creo”. ¿Pero usted pone en la lista a alguien por el cual no votaría? Es una irresponsabilidad... “La lista del Frente Amplio Unitario es una coalición. La encabeza Gustavo García, un joven liberal intachable que fue viceministro. Está el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos; el presidente de la CUT, que defendió salario mínimo vital; el presidente de la Confederación de Acción Comunal. La esposa de Musa Besaile es una médica impecable. Resulta fácil culpar a los familiares por lo que hagan otros”. Otro de los nombres es Leonidas Name, secretario de la UNGRD... “Es un hombre impecable. Fue secretario de este director, Carlos Carrillo, que ha sido un hombre valiente que denunció el escándalo de la UNGRD. ¿Es culpable de lo que haga su tío?”. Pero en política los clanes políticos funcionan como familia... “Es como acusar a Juan Carlos Pinzón porque tiene un tío preso por narcotráfico; me parecería injusto”. Antioquia a veces se siente aislada y se piensa en el modelo federalista. ¿Qué opina de integrar al país frente a esas ideas? “Creo en la descentralización y en la autonomía de las regiones. Unir al país es que el presidente no esté en pelea con gobernadores y alcaldes. Por eso voy a unificar el periodo de alcaldes, gobernadores y presidente para que haya un ejercicio de unidad. En dos días anunciaré dos nombres de mi gabinete y uno será un antioqueño muy importante”. ¿Cuál es su principal propuesta para la gente? “Sé sanar las heridas de Colombia. He recorrido el país. La gente exige dos cosas fundamentales: que le protejan la vida de los delincuentes que los extorsionan y los matan, y que el Estado cumpla su deber de no dejar a morir a la gente por falta de un medicamento. Colombia merece un gobierno que defienda las instituciones, respete a todos y dé garantías. Que no se dedique a perseguir al otro.” Parece describir al actual Gobierno... “En la unidad no, porque cuando posesioné a Petro le dije delante de todos: ‘el gobierno que inicia debe ser para todos los colombianos’. Eso no se pudo por la polarización y una oposición feroz”.