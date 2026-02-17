Roy Barreras sobre consulta con Quintero: “uno no escoge a los pasajeros”

Aun cuando le valió la crítica y el rechazo de un importante sector del petrismo, Roy Barreras decidió seguir adelante con la consulta presidencial de centro-izquierda, pese a la ausencia de Iván Cepeda. “Tengo el derecho de ir a las urnas”, defiende en diálogo con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, al tiempo que trata de bajarle la caña a la participación del cuestionado exalcalde Daniel Quintero. “Uno no escoge a los pasajeros”.
En esta entrevista, el exembajador enarbola las consignas del saliente presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno ayudó a elegir, y promete ahora “hacer que el cambio sea real”. Además, da explicaciones de por qué integró en su lista al Congreso a personajes como la esposa de un congresista condenado por corrupción o uno de los alfiles de Quintero. Crítica el “extremismo radical” y remata detallando por qué pasó del uribismo al santismo, y luego al petrismo.