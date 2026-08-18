Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos

Una semana. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó —a menos de 100km de profundidad— sacudió a 455 municipios de 15 departamentos. Decenas de ellos quedaron parcialmente en ruinas, sin embargo, lo que aún ocupa la mayor preocupación en la ciudadanía son las víctimas; con corte al 18 de agosto, van 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos.
En total, 115.000 personas se vieron afectadas de alguna manera por los daños que dejó el fenómeno natural. Además, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), van 325 réplicas desde aquel gran primer sismo; una cifra que seguirá aumentando durante varios meses.