¿Están robando en medio de la tragedia? Bomberos de Cali alertan por “inescrupulosos” que ingresan a edificios colapsados

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de las estructuras afectadas por el terremoto en Cali, los organismos de socorro hicieron un llamado a reforzar los controles de acceso en las zonas de emergencia.
Bomberos Cali compartió un video en el que, según explicó la institución, se observa a varias personas manipulando y revisando elementos encontrados entre los escombros de una de las estructuras colapsadas.
Ante esta situación, el organismo de socorro advirtió sobre los riesgos que representa el ingreso de personas no autorizadas a estos lugares.
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Además del peligro que supone ingresar a estructuras que aún pueden presentar inestabilidad, los bomberos señalaron que estas acciones pueden poner en riesgo las pertenencias y otros elementos que permanecen entre los escombros.
La institución insistió en que el acceso a las estructuras colapsadas y a las áreas donde se adelantan labores de intervención debe estar restringido exclusivamente al personal autorizado y debidamente identificado.