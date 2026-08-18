¿Están robando en medio de la tragedia? Bomberos de Cali alertan por “inescrupulosos” que ingresan a edificios colapsados

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de las estructuras afectadas por el terremoto en Cali, los organismos de socorro hicieron un llamado a reforzar los controles de acceso en las zonas de emergencia. Bomberos Cali compartió un video en el que, según explicó la institución, se observa a varias personas manipulando y revisando elementos encontrados entre los escombros de una de las estructuras colapsadas. Ante esta situación, el organismo de socorro advirtió sobre los riesgos que representa el ingreso de personas no autorizadas a estos lugares. Lea también: Medicina Legal identificó a 300 víctimas del terremoto; 22 son menores de edad Además del peligro que supone ingresar a estructuras que aún pueden presentar inestabilidad, los bomberos señalaron que estas acciones pueden poner en riesgo las pertenencias y otros elementos que permanecen entre los escombros. La institución insistió en que el acceso a las estructuras colapsadas y a las áreas donde se adelantan labores de intervención debe estar restringido exclusivamente al personal autorizado y debidamente identificado.

El objetivo es proteger a quienes participan en las operaciones y garantizar que las labores de búsqueda y rescate se desarrollen de manera segura y organizada. Siga leyendo: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir El llamado también busca evitar que personas ajenas a los equipos de emergencia interfieran con las labores que se adelantan en los puntos de mayor afectación. El terremoto que sacudió a Cali deja, con corte a las 8:00 de la mañana del 18 de agosto, un saldo de 139 personas fallecidas, 88 rescatadas y 56 desaparecidas. Además, 1.569 personas resultaron heridas y 126 cuerpos ya fueron entregados a sus familias. En materia de infraestructura, las autoridades han procesado 5.545 reportes ciudadanos y han verificado 878 edificaciones. De estas, 24 presentan colapso total, 127 tienen colapso parcial y 192 registran daños estructurales, lo que mantiene activas las labores de evaluación y atención en diferentes sectores de la ciudad. La emergencia también ha dejado una importante operación de remoción de escombros. Hasta el momento se han retirado 26.304 toneladas, mientras que los equipos han identificado 8.329 evaluaciones de daños y necesidades. Lea más: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master Para atender la emergencia permanecen activos 1.913 integrantes del personal operativo. El balance incluye además el rescate de 147 animales, en medio de las labores desplegadas para atender a las personas y comunidades afectadas por el terremoto.

Balance de las operaciones en Cali

El teniente José Coqueco, del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, entregó un balance de las operaciones adelantadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). Según explicó, durante la jornada se realizaron reuniones con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Cali para coordinar la logística necesaria para acompañar a los equipos que trabajan directamente en las zonas de impacto. “Intentamos empezar a desarrollar toda la logística para acompañar nuestros equipos que están interviniendo directamente en las zonas de impacto”, explicó el oficial, quien destacó que esta coordinación busca garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las operaciones. Lea también: Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos Durante el día, el PMU también recibió la visita del alcalde de Cali y de integrantes del equipo de Israel que participa en las labores de atención de la emergencia. De acuerdo con Coqueco, se estableció una ruta para evaluar las diferentes zonas afectadas y determinar las actividades que se desarrollarán durante las próximas horas. El cuerpo de bomberos también indicó que se adelanta la planificación de los tiempos de operación y de búsqueda para la jornada. Como una de las novedades más importantes del operativo, Coqueco confirmó que durante la noche y la madrugada fueron recuperados dos nuevos cuerpos entre los escombros. El oficial señaló que, hasta el momento de entregar el balance, no se habían registrado nuevas novedades durante el resto del día. En medio de este escenario, Bomberos Cali reiteró que la prioridad continúa siendo la búsqueda y rescate de posibles víctimas, la protección de la vida y la atención segura de las zonas afectadas.

Por ello, pidió a la ciudadanía respetar los perímetros establecidos y evitar ingresar a los lugares donde todavía se desarrollan operaciones. Las personas que quieran apoyar la emergencia deberán hacerlo a través de los canales y protocolos definidos por las autoridades. Mientras avanzan las labores de atención, el control de las zonas de riesgo será clave para evitar nuevos accidentes y permitir que los equipos de emergencia continúen trabajando sin interferencias. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas