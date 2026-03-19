“Nos están cascando, toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo”: chat filtrado enciende nuevas alertas por millonarios contratos del Sena

Un mensaje escrito durante una audiencia oficial encendió nuevas alarmas sobre un proceso de contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El escrito sugiere presiones internas y una estrategia para manejar el impacto mediático en medio de una millonaria licitación que ha sido cuestionada por inconsistencias.

El texto, atribuido a un funcionario, hace referencia directa a un empresario del sector de vigilancia y menciona la necesidad de “subir el porcentaje”, así como de contener el ruido público y negar señalamientos. El nombre citado en el mensaje es el de Jaime Esteban Pantoja, vinculado a la empresa Seguridad Fénix.

Aquella firma ya había resultado beneficiada en un contrato previo en otra sede del Sena (en Sucre) en 2026, cuando fue la única que cumplió los requisitos exigidos.

En contexto: Denuncian irregularidades en millonarios contratos de vigilancia del Sena

“Yo ya le dije a Pantoja que tiene que subir el % porque desde la central nos están cascando, toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo con los medios, ahí está La FM, vamos a responder todo pero que vamos a negar todo”, dice el mensaje.

La conversación se produjo durante una sesión de aclaraciones en la regional Sucre, una de las zonas incluidas en el proceso contractual.

Este episodio se suma a una denuncia presentada días antes ante la Procuraduría General de la Nación por la Red de Veedurías de Colombia, que advirtió posibles irregularidades en varios procesos de contratación de vigilancia en distintas regionales del país.