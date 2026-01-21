A dedo y sin privados: Unidad de Víctimas firmó contrato por $112.000 millones con entidad sin idoneidad jurídica

La senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció presuntas irregularidades en un contrato firmado por la Unidad para las Víctimas por $112.455 millones, que se suscribió el pasado 17 de enero mediante contratación directa con otra entidad pública, para la prestación de varios servicios.
Una de estas funciones sería el brindar asesoría jurídica, pese a que el contratista no estaría habilitado para ofrecer ese tipo de labores.
Según la candidata, el proceso se realizó a través de un contrato interadministrativo, lo que habría permitido a la entidad “evadir la licitación” y cerrar la puerta a la participación de empresas privadas.
“Con esta jugadita, la Unidad podía contratar de manera directa, a dedo, mediante un contrato interadministrativo, a pesar de que el monto supera los $112.000 millones”, afirmó Valencia.