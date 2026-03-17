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Denuncian irregularidades en millonarios contratos de vigilancia del Sena

La denuncia advierte posibles contratos direccionados por más de 190.000 millones de pesos en varias regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje.

  • Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías denunció contratos irregulares en el Sena. Foto: Colprensa
    Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías denunció contratos irregulares en el Sena. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Una nueva alerta sobre contratación pública llegó a la Procuraduría General de la Nación. La Red de Veedurías de Colombia presentó una queja disciplinaria para que se investiguen presuntas irregularidades en los procesos de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Servicio Nacional de Aprendizaje en distintas regiones del país.

Según la queja, los procesos de contratación, que en conjunto superarían los 190.000 millones de pesos, se estarían adelantando con condiciones técnicas y requisitos que, en la práctica, solo podrían cumplir ciertos contratistas. Esto, advierte la veeduría, podría configurar un direccionamiento de los contratos.

Puede leer: A dedo y sin privados: Unidad de Víctimas firmó contrato por $112.000 millones con entidad sin idoneidad jurídica

La denuncia, interpuesta por el presidente de la organización, Pablo Bustos Sánchez, pide que se evalúe la posible responsabilidad del director del Sena, su secretario general y otros funcionarios, por lo que serían prácticas que estarían limitando la libre competencia en estos contratos.

Uno de los puntos más cuestionados es la inclusión de lo que se conoce como “pliegos sastre”, es decir, condiciones diseñadas a la medida que restringirían la participación de múltiples oferentes. De acuerdo con la denuncia, en varios procesos se habrían exigido perfiles con requisitos poco comunes en el mercado, como posgrados específicos, certificaciones técnicas particulares y experiencia altamente especializada, incluso para cargos operativos.

La Red de Veedurías también señala que algunas empresas del sector de seguridad privada habrían resultado favorecidas en procesos similares en otras entidades públicas. Entre las mencionadas aparecen Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda., que, según el documento, habrían participado en licitaciones con un solo oferente o con condiciones que limitarían la competencia.

Entérese: Lupa a Colpensiones: denuncian contratos a dedo con RTVC, sin licitación y con adiciones presuntamente ilegales

Los contratos bajo la lupa se distribuyen en varias regionales del Sena. En Meta, los procesos alcanzarían cerca de 33.305 millones de pesos; en Cundinamarca, unos 38.860 millones; en Risaralda, alrededor de 41.174 millones; y en Sucre, cerca de 48.019 millones. Estos recursos están destinados a garantizar servicios de vigilancia en diferentes departamentos del país, con ejecución prevista hasta finales de 2026.

Por ahora, el Sena no se ha pronunciado frente a estas denuncias. Entre tanto, el ente de control deberá evaluar si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria que permita esclarecer si hubo o no irregularidades en estos millonarios contratos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es un “pliego sastre” en la contratación pública?
Es un término usado para describir procesos de licitación cuyas condiciones técnicas y requisitos de experiencia están diseñados “a la medida” de un contratista específico, eliminando la libre competencia y favoreciendo a un único oferente.
¿Cuáles son las regionales del Sena con los contratos más costosos bajo investigación?
Las regionales más críticas son Sucre ($48.019 millones), Risaralda ($41.174 millones), Cundinamarca ($38.860 millones) y Meta ($33.305 millones).
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