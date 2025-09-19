x

La Corte Suprema llama a declarar a Andrea Ramírez, testigo clave en caso UNGRD, aunque la Fiscalía todavía no la toca

La Corte Suprema citó a declarar a Andrea Ramírez, testigo clave en el caso UNGRD que salpica a congresistas. Aunque la Fiscalía aún no la investiga, su testimonio podría destapar cómo se movieron los cupos indicativos.

  • Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda. Foto: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a rendir testimonio a cuatro personas dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia está programada para el martes 23 de septiembre y abrirá con la declaración de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, exasesora del Ministerio de Hacienda.

Ramírez, quien coordinaba los enlaces legislativos con el Congreso desde 2012 y continuó en el cargo durante el actual gobierno, es considerada pieza clave en el entramado. Según testigos, incluso durante una licencia de maternidad habría mantenido influencia en el manejo de los llamados cupos indicativos, mecanismo que hoy tiene a seis congresistas bajo investigación.

Según testigos, Ramírez era la operadora de una “metodología” que permitía a parlamentarios mover partidas presupuestales para que terminaran en entidades capaces de contratar con aliados que devolvían beneficios a los mismos legisladores.


Así lo relató en la Corte el exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien la señaló como la encargada de poner en práctica este esquema. Pese a los señalamientos en su contra, la exasesora aún no ha sido vinculada formalmente a la investigación por el saqueo a la UNGRD.

Además de Ramírez, también están citados a declarar el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, cercano a la embajadora Laura Sarabia; Kevin Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, sobre quien ya hay compulsa de copias a la Fiscalía; y el exdirectivo del Invías, Juan José Oyuela.

Las declaraciones las escuchará la Corte Suprema en la investigación que involucra a los senadores Martha Peralta, del Pacto Histórico, y Julio Elías Chagüi, del partido de la U, señalados de tener vínculos con el escándalo de la UNGRD, que saqueó los recursos de la Nación desde el interior del propio gobierno.

Conozca: Estos son los congresistas que María Alejandra Benavides Soto, exasesora de Bonilla, delató en la Corte Suprema por UNGRD

¿Quién es Andrea Ramírez en el caso UNGRD?
Es exasesora de Hacienda y señalada de operar los cupos indicativos. Su testimonio puede destapar cómo funcionaba la red de desvío de recursos.
¿Cuándo será la declaración de Andrea Ramírez?
La Corte Suprema la citó para el 23 de septiembre como testigo clave en la investigación por corrupción en la UNGRD.
¿Qué congresistas están investigados por el caso UNGRD?
Entre los señalados están Martha Peralta (Pacto Histórico) y Julio Elías Chagüi (Partido de la U), además de otros seis congresistas mencionados en la Corte.
