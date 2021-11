Corte fija una salvedad en violencia contra menores

Fabián Carrillo fue robado en Bogotá por un joven de 17 años que salió corriendo pero al que luego alcanzó y, tras un forcejeo, agredió hasta matarlo. Por esto fue condenado a 16 años, pero luego se le rebajó la pena a 5 años porque actuó en estado de ira. Su defensa pidió que se le suspendiera la pena o se le otorgara prisión domiciliaria porque su Carrillo no pudo constatar que la víctima era menor. En efecto, en el juicio se aportaron pruebas en las que morfológicamente el joven podía pasar por mayor de edad. La Corte no suspendió la pena, pero concedió la prisión domiciliaria, aduciendo que en el acto no tuvo tiempo de corroborar que era menor. Tras la decisión se inaplicó una prohibición a la ley que no permite beneficios a quienes cometan delitos contra menores de edad.