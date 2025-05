La historia de la pelea en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por el caso UNGRD

La historia no es sencilla y tiene varios antecedentes de años de una confrontación total entre Lombana y César Reyes, el magistrado que ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe cuando tenía el caso en su despacho, antes de que Uribe renunciara al Senado y el proceso lo asumiera la Fiscalía por la pérdida del fuero.

Esta vez, Lombana asegura que la semana pasada cuando Sandra Ortiz llegó a la Corte para tener una diligencia judicial, la magistrada se enteró de que hubo antes una reunión privada entre el magistrado Reyes y sus abogados en el ánimo de buscar beneficios. Lo extraño es que Reyes no tenía el caso de la UNGRD, entre otras porque la Corte investiga a los aforados y las indagaciones son esencialmente a los congresistas que fueron mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En el documento de la Corte se cita a los abogados de Ortiz dando cuenta de esa reunión y se señalan dos artículos de prensa que hablaban de la supuesta intención del tribunal de ofrecer beneficios a no aforados en este proceso. Lombana cuestiona que ese ofrecimiento supera las funciones de los magistrados porque no está en sus facultades ofrecer beneficios a personas que la Corte no investiga ni sobre las cuales toma decisiones.