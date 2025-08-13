Declaración de renta 2025 para pensionados: requisitos, fechas y cómo saber si debe presentarla

El calendario tributario para personas naturales, incluidos los pensionados, correspondiente al año gravable 2024 va del 12 de agosto al 24 de octubre de 2025, según los dos últimos dígitos del NIT.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó que el hecho de ser pensionado no lo exime de declarar. Quienes superen los topes establecidos deben presentar la declaración, incluso si la pensión es su única fuente de ingresos.
Puede leer: Declaración de renta 2025: inician los plazos de vencimiento en la Dian
En este proceso se deben registrar ingresos, gastos y bienes. Con esa información, la Dian define si hay o no obligación de pagar el impuesto de renta.