Empeora situación de seguridad para D1, ¿cuál ha sido su impacto en los municipios?

Hace 16 años abrió en Antioquia la primera tienda del D1 en Colombia. Así surgió el modelo hard discount en el país. Una estrategia que revolucionó la forma de mercar en los barrios y causó un impacto en el mercado laboral de las economías locales.
La cuestión es que la tienda pionera de dicho modelo hoy atraviesa, quizá, por su momento más complejo no solo a raíz de los recientes impactos por las inspecciones del Ministerio del Trabajo que la señalaron de maltrato laboral, sino por las extorsiones y amenazas que está recibiendo del Eln en Chocó y Risaralda.
Esta guerrilla lo declaró como objetivo militar y amenazó con atacar sus camiones distribuidores. Por otra parte, esta semana se registró que un grupo armado ilegal incineró uno de los camiones del retail en Anorí, Antioquia, y le robó mercancía valorada en $35 millones.
Frente a esos hechos, la empresa mostró preocupación y solicitó con urgencia al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los trabajadores, clientes, aliados y proveedores, así como velar por el normal desarrollo de las operaciones de la compañía.
Por su parte, La compañía, que tiene como principal accionista a Valorem S.A (del Grupo Santo Domingo), ha defendido cumplir con la legislación laboral y de ser un impulsor de desarrollo y contribuir a los hogares con productos de calidad a precios.
De hecho, la estrategia de hard discount consiste en un modelo de pequeños negocios que cuentan con una oferta limitada, pero a un precio más flexible. Dicha apuesta ha tenido una respuesta favorable de los clientes, que ven con buenos ojos tener acceso a productos locales por un valor más moderado.
Esta marca estima que su oferta cuenta con el 80% de marcas propias y con un 90% de productos nacionales. Entre ese 10% de marcas extranjeras cuentan con una justificación para importar.