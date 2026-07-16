Cristian Quiroz renunció a la presidencia del CNE: lo va a reemplazar Benjamín Ortiz

El magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero renunció este jueves a la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante una sesión de la sala plena del tribunal. Su dimisión se produce a un mes de que concluya el periodo de los actuales magistrados y será reemplazado en el cargo por Benjamín Ortiz.
El paso al costado lo da no solo faltando poco tiempo para que acabara su periodo en el cargo, sino también justo después de terminar y entregar los escrutinios de las elecciones presidenciales.
Por su parte, Ortiz habría sido elegido por unanimidad de la Sala Plena, donde obtuvo 8 votos de confianza para asumir la dirección de la entidad electoral. Es importante recordar que, en agosto, el nuevo Congreso le dará un vuelco al CNE y elegirá, desde cero, a los nuevos integrantes de aquel garante democrático.