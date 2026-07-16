Cristian Quiroz renunció a la presidencia del CNE: lo va a reemplazar Benjamín Ortiz

Por su parte, Ortiz habría sido elegido por unanimidad de la Sala Plena, donde obtuvo 8 votos de confianza para asumir la dirección de la entidad electoral. Es importante recordar que, en agosto, el nuevo Congreso le dará un vuelco al CNE y elegirá, desde cero, a los nuevos integrantes de aquel garante democrático.

El paso al costado lo da no solo faltando poco tiempo para que acabara su periodo en el cargo, sino también justo después de terminar y entregar los escrutinios de las elecciones presidenciales.

El magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero renunció este jueves a la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante una sesión de la sala plena del tribunal. Su dimisión se produce a un mes de que concluya el periodo de los actuales magistrados y será reemplazado en el cargo por Benjamín Ortiz.

A pesar del cambio drástico en poco tiempo, la dirección del CNE sigue sin ser cualquier cosa. Ortiz llega allí después de haber presidido —junto a Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático— una de las investigaciones más importantes y comentadas desde 2022: la investigación y sanción a la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales.

Aquella sanción fue ratificada por el tribunal electoral en segunda instancia el 29 de abril de 2026. Respaldaron la decisión Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, ponente, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña. Es decir, votaron igual que en la decisión inicial.

Con eso, quedó en firme el fallo que establece las sanciones al gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y a María Lucy Soto Caro, quien era auditora interna. El proceso contra el presidente Petro, por otro lado, lleva un camino más lento e incierto en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Sobre la trayectoria laboral de Ortiz, el CNE resalta: “Es jurista colombiano experto en derecho constitucional, electoral y administrativo. Destacado por su liderazgo y compromiso con el servicio público. Se ha distinguido en el ejercicio de la función pública en los últimos años como secretario general del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

En contexto: CNE ratificó la sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violación a topes electorales

El magistrado también ha desempeñado cargos en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Contraloría Distrital de Bogotá. Además, acumula más de dos décadas de trayectoria como profesor en programas de pregrado, especialización y maestría en universidades públicas y privadas de Colombia.

En su escritorio, por el momento, igual quedan casos importantes, como por ejemplo decidir si darle o no la personería jurídica a Defensores de la Patria, movimiento político del presidente electo, Abelardo de La Espriella.

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