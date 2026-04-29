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CNE ratificó la sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violación a topes electorales

El organismo ratificó las multas y sanciones a los principales autores de la campaña tras revisar los recursos de apelación.

  • La decisión se tomó por la violación de topes electorales. Es la primera vez que una campaña presidencial es sancionada. FOTO: EL COLOMBIANO /COLPRENSA
    La decisión se tomó por la violación de topes electorales. Es la primera vez que una campaña presidencial es sancionada. FOTO: EL COLOMBIANO /COLPRENSA
El Colombiano
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hace 57 minutos
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En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022, al confirmar que superó de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales y que incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable.

Ahora, en abril de 2026, el CNE confirmó la decisión tras revisar varios recursos de apelación. Es decir, quedan en firme las sanciones al gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y a María Lucy Soto Caro, quien era auditora interna.

En desarrollo...

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