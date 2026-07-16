Gobernador de Antioquia denunció que disidencias modificaron drones para ataques en Briceño

Drones que se consiguen en el mercado, con adaptaciones para poder lanzar granadas de mortero con mayor certeza, serían los que están usando las disidencias de las Farc en contra del Clan del Golfo y de los habitantes en los territorios en los que se están presentando las confrontaciones armadas.
Así lo denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que el dispositivo hallado tras el ataque en el corregimiento Las Auras, municipio de Briceño, se encontró uno de estos dispositivos, el cual originalmente es usado para la entrega de cargas pesadas y labores agrícolas.