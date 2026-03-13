Acusan a Petro de presunto comentario homofóbico contra Juan Daniel Oviedo: “Lo demás son plumas y lentejuelas”

Bajo la referencia de las “plumas y lentejuelas”, el presidente Gustavo Petro encendió este viernes 13 de marzo un nuevo debate nacional en redes sociales que trascendió la simple opinión, luego de haber publicado algunos mensajes polémicos en sus redes sociales.
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Sus recientes expresiones en la red social X, presuntamente dirigidas contra la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y la coalición de centroderecha, situaron al mandatario en el ojo del huracán al tener supuestos tintes discriminatorios y homofóbicos.