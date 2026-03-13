Acusan a Petro de presunto comentario homofóbico contra Juan Daniel Oviedo: “Lo demás son plumas y lentejuelas”

Bajo la referencia de las “plumas y lentejuelas”, el presidente Gustavo Petro encendió este viernes 13 de marzo un nuevo debate nacional en redes sociales que trascendió la simple opinión, luego de haber publicado algunos mensajes polémicos en sus redes sociales. Le puede interesar: Petro negó que Trump le pidiera disculpas por no invitarlo a la cumbre antinarcos en Miami: “No lo confirmo” Sus recientes expresiones en la red social X, presuntamente dirigidas contra la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y la coalición de centroderecha, situaron al mandatario en el ojo del huracán al tener supuestos tintes discriminatorios y homofóbicos.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. FOTO: Tomada de redes sociales de Paloma Valencia

Los polémicos mensajes sobre los “vampiros”, ¿a quién hacen referencia?

El eje de la controversia radicó en el cuestionamiento que Petro hizo a los habitantes de sectores populares del sur y occidente de Bogotá. El mandatario expresó su extrañeza ante el respaldo masivo a Oviedo, quien alcanzó más de 1.2 millones de votos en “La Gran Consulta”. En defensa de su agenda, enfocada en la universidad pública y el sistema pensional, el presidente lanzó la frase que detonó la crisis: “Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”. Dicha expresión fue interpretada de inmediato por amplios sectores de la opinión pública como un comentario discriminatorio hacia la orientación sexual de Oviedo, quien es abiertamente homosexual, ya que al referirse a los “vampiros”, estaría hablando de la oposición, ya que en otro mensaje volvió a utilizar la misma referencia al responder.

Y es que, tras haber publicado el primer mensaje, el presidente Petro volvió a referirse a los “vampiros” tras responderle una acusación a un usuario en redes sociales. El internauta escribió: “Gustavo Francisco Petro Urrego logró que el Centro Democrático tenga como fórmula a una mujer y a un homosexual”. Ante esto, el jefe de Estado volvió a hablar de los “vampiros”, diciendo que ahí están “detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas”, esperando para regresar al poder en Colombia. Asimismo, aseguró que “no los dejaremos”, haciendo presunta referencia, nuevamente, a la oposición, entre los que se encuentran Paloma y Oviedo. El comentario final del presidente fue: “...Colombia es para la vida y no para la muerte, así se disfrace de todos los colores”, palabras que también para los internautas hicieron referencia a Oviedo.

De esta manera, las redes sociales se convirtieron en un escenario de reproches y críticas donde se calificó el lenguaje presidencial de Petro como una forma de “homofobia e indirecta” de referirse a los contendientes presidenciales —y sus fórmulas— de la oposición. “Petro, ¿estás amenazando a Oviedo igual que hiciste con Miguel Uribe?”, “El líder del progresismo insultando por su orientación sexual a una persona LGTBI”, “Maricas los que siguen apoyando el gobierno racista, fascista y homofóbico de Gustavo Petro” y “Racista, homofóbico y misógino. El presidente ‘progresista’ de Colombia”, fueron algunos de los comentarios en sus mensajes.

El presidente Petro defendió los términos que utilizó y Oviedo le respondió: esto fue lo que dijeron

Después de varias horas de polémica en redes sociales tras los términos de “plumas y lentejuelas”, el presidente Gustavo Petro explicó de dónde y en qué sentido dijo estas palabras, por lo que aseguró que las plumas en las ideas son “magistrales o simples delirios diletantes”. “Las plumas en las ideas intelectuales son magistrales o simples delirios diletantes. Del mundo del congreso comprendí el enorme nivel de ignorancia en el que se sumerge, diletantes y no sabios, puros mercanchifles de ocasión. Vendedores de plumas, puro “buche e pluma”, como dicen en mi tierra. “Buche e pluma”, así lo explicó el presidente este viernes en X.

Tras la explicación del presidente Petro en redes sociales, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, le respondió al mandatario, de 65 años, uno de los mensajes publicados en su cuenta de X, por la polémica generada, y le dio un “periodicazo”. “Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”, expresó el exdirector del Dane.

¿Con estos mensajes, Gustavo Petro participó en política cuando no debe?

En medio de la polémica, las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar. Alejandro Gaviria, exministro de Educación del Gobierno Petro, fue uno de los críticos más severos ante la postura expresada del jefe de Estado en estos comentarios. Gaviria calificó la actitud del mandatario como una “desvergonzada participación política” y aseguró que el comportamiento de Petro refleja lo que denominó como “una locura de poder”. Para el exministro, el ejercicio de la máxima magistratura no puede situarse por encima de la ley ni eludir el escrutinio de la ciudadanía.

El presidente Gustavo Petro. FOTO: Getty