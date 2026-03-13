¿Quién frena a Petro? Las advertencias por la posible intervención política en plena carrera electoral

¿El presidente Gustavo Petro interviene en política y nadie le pone freno? Esa es la pregunta que empieza a instalarse en el ambiente en estos días electorales. Desde que comenzó la carrera para elegir a su sucesor, el mandatario ha desplegado una ráfaga de mensajes en redes sociales que, para críticos y analistas, bordean las prohibiciones que la ley impone a los funcionarios públicos frente a la participación en política.
El episodio más reciente ocurrió cuando el jefe de Estado reaccionó públicamente al apoyo de Juan Manuel Galán a la candidatura de Paloma Valencia.
“Con permiso de la historia, pero ¿dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía?, ¿y dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas”, escribió el mandatario.