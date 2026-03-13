Petro negó que Trump le pidiera disculpas por no invitarlo a la cumbre antinarcos en Miami: “No lo confirmo”

El presidente, Gustavo Petro, negó este viernes 13 de marzo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le pidiera disculpas por no invitarlo a la reunión de mandatarios en Miami, tal como lo aseguró la Casa de Nariño, al informar sobre la llamada telefónica que ambos mandatarios sostuvieron recientemente.
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“Yo tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la ausencia de invitación a La Florida”, afirmó Petro en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X, luego de una actualización de la información de un corresponsal ante la Casa Blanca en EE. UU.
La versión salió de la Casa de Nariño, en el mensaje que dio cuenta de la conversación telefónica y en referencia a la convocatoria hecha por la Casa Blanca a 12 mandatarios el fin de semana anterior para firmar el acuerdo que dará vida a la iniciativa de lucha antidrogas denominada “Escudo de las Américas”.