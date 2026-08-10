Las bandas criminales más peligrosas que enfrentará De la Espriella

Por su capacidad corruptora, bélica y económica en los centros urbanos, así como sus crecientes redes de negocios transnacionales, el crimen organizado es hoy por hoy una de las principales amenazas a la seguridad nacional en Colombia.
Varias de las estructuras más representativas, como “la Oficina”, “los Shottas” y “los Costeños”, vienen de fallidos procesos de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, tiempo en el cual se fortalecieron, lo que plantea un reto mayor para la recién llegada administración de Abelardo de la Espriella.
Este artículo, elaborado con base en información policial, judicial y análisis periodístico, reúne una descripción de las bandas más peligrosas de la actualidad, encargadas de liderar el tráfico local y regional de estupefacientes, la industria del sicariato y las extorsiones a granel que golpean a las ciudades capitales e intermedias.
Para hacerles frente, De la Espriella anunció la creación de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, los cuales se basarían en los grupos élite combinados de la Policía y el Ejército, con el apoyo de integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, que ayudarían con tareas de inteligencia y pedagogía comunitaria.
Entre sus propuestas de campaña también está la implementación de un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión, que fortalezca “de manera extraordinaria los Gaula de Policía y Ejército”.
Estas ideas van de la mano con la transformación del Inpec en un nuevo Cuerpo Nacional de Prisiones y la construcción de 10 megacárceles, buscando someter de una vez por todas a los jefes de estas bandas, la mayoría de los cuales las dirigen desde las celdas.
Por lo pronto, la primera medida fue el traslado de 117 presos de alta peligrosidad para distintas cárceles, afectando su cadena de mando y control; algunos de esos trasladados hicieron parte de las fallidas mesas de negociaciones de la “paz total”, y su posible reacción a la presión que está ejerciendo De la Espriella está generando expectativa en las comunidades.