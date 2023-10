“Fue una visita perdida, desperdiciada”, reclama la sinóloga internacionalista Lina Luna, una de las académicas con mayor dominio de política exterior china y asuntos asiáticos, y quien también visitó el gigante asiático coincidiendo con Petro. “No tiene presentación. Un presidente no arma una visita de Estado para hablar de un tema con un consorcio. Así no funciona la política en China. Fue una visita improvisada”, manifestó en diálogo con este diario.

Otra es la lectura del ingeniero Andrés Escobar, quien fue gerente de la Empresa Metro en las alcaldías de Enrique Peñalosa y Claudia López. Una de sus primeras precisiones es que durante la administración Petro no quedaron listos estudios de ingeniería de detalle para un metro subterráneo, pues solo avanzaron en la etapa de ingeniería básica avanzada.

“Tan solo dejaron análisis que se asemejan a los de diseño o fase inicial, y sin los trámites necesarios ante el Gobierno nació para lograr su financiación”, explicó a EL COLOMBIANO. En esa línea, Escobar desmintió que no haya mayor traumatismo con la modificación del contrato, pues los cambios que propone Petro supondrían un sobre costo de $12 billones (la obra hoy vale $22,3 billones) y su entrega ya no sería en 2028, sino en 2034.

El exgerente descartó que el asunto se zanje simplemente con que la Nación ya no asuma el 70%, sino el 100% de la obra –“como si la plata fuera de él y la pudiera botar”–, pues ello implicaría acudir al Congreso a pedir adiciones al presupuesto. No obstante, para Escobar lo más problemático es que la modificación, que debe ser autorizada por la Alcaldía, se traduciría en un detrimento patrimonial: “Es pagar más por lo mismo. El metro subterráneo no mueve más ciudadanos, ni es más rápido o más limpio. No hace nada adicional a lo que esta contratado. Es decir, un sobrecosto injustificado”.

A su turno, la alcaldesa alertó que el futuro del metro “no depende del presidente ni de China, sino del voto libre de los bogotanos. No se puede parar el contrato a menos que se cuente con la complicidad del alcalde”, declaró.