Cuestionados que llegaron al Congreso: escándalo UNGRD presuntas coimas y enriquecimiento ilícito

Las elecciones legislativas terminaron. Cerca de las diez de la noche, y gracias al pre conteo, Colombia ya conocía un mapa general de cómo quedaron conformadas las bancadas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Sin embargo, allí, en algunos escaños, quedaron sentados varios políticos con serios cuestionamientos: algunos judiciales, otros sociales y de presunto uso de maquinarias políticas. EL COLOMBIANO hace un recuento de algunos de los cuestionados que llegaron de nuevo al Congreso.

David Racero (Pacto Histórico): el escándalo por sobreexplotación laboral a miembros de su UTL y trabajo irregular en fruvers

El 6 de marzo, solo dos días antes de las elecciones, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a David Racero a indagatoria para responder por el presunto delito de concusión. De hecho, justo hoy, 9 de marzo, tendrá lugar aquella conversación. A pesar de eso, Racero tiene asegurado un puesto en el Senado para el periodo 2026-2030. El proceso judicial que adelanta la Corte busca esclarecer si el congresista habría utilizado de manera irregular a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para asuntos relacionados con ese negocio particular, así como si existieron presiones para que colaboradores realizaran consignaciones de dinero a sus cuentas. Según informó la Sala de Instrucción, también se investigan las circunstancias en las que algunos funcionarios de la UTL habrían hecho transferencias con parte de su salario. En particular, el expediente analiza el papel de Jhon Leonardo García Lara, exintegrante del equipo legislativo de Racero, quien presuntamente habría realizado labores ajenas a sus funciones en el Congreso por solicitud del congresista. ¿Cuáles? Según audios revelados por el periodista Daniel Coronell, García habría terminado trabajando en un fruver de Racero. Las condiciones laborales eran precarias e injustas. Así lo reveló el mismo Racero en algunos audios que salieron a la luz. Un salario mensual de un millón de pesos, sin prestaciones legales, para una jornada de trabajo de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a sábado. “No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, un día de descanso a la semana”, dijo Racero. Y añadió: “Ellos tienen que hacer todo... son toderos”. Y es que, quien ocupara ese puesto debía operar la caja, limpiar baños, preparar pulpas de fruta, trapear pisos y organizar alimentos.

Wilmer Carrillo (Partido de La U): Sus líos por presunto tráfico de influencias y concusión

El nombre de Wilmer Carrillo encabeza dos titulares en este último mes: los más recientes celebran que el Norte de Santander mantuvo representantes en el Congreso para 2026-2030; los de hace tres semanas recuerdan que en su contra aún hay abierto un proceso en la Corte Suprema de Justicia por presunta responsabilidad en delitos como: tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Las investigaciones se remontan hacia los años 2016 y 2017. Según la premisa del caso, el congresista se habría acercado en aquel momento al entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, para influenciar uno de los nombramientos públicos que necesitaba el municipio de Ábrego: la directora del hospital regional. Según el expediente, tras lograr el nombramiento, Carrillo habría direccionado contratos de suministro de gasolina e insumos médicos hacia la gobernación y habría, presuntamente, recibido dinero por ello. Además, según las indagaciones de la Corte Suprema, Carrillo habría impulsado a varias personas para llegar a cargos públicos, todo a cambio de que, presuntamente, le dieran un porcentaje del contrato. La Sala Especial de Instrucción determinó que hay suficientes elementos para que el congresista Wilmer Carrillo sea llevado a juicio ante el alto tribunal. No obstante, precisó que esta decisión aún puede ser apelada por las partes involucradas. Una vez se resuelvan esos recursos y, en caso de que la determinación quede en firme, el proceso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.

Didier Lobo (Cambio Radical): Líos por presunto enriquecimiento ilícito