Del hospital a la cancha: el reto cumplido de las médicas del país

Por primera vez, Colombia contó con un equipo femenino en el Campeonato Mundial de Fútbol Médico, disputado en Dublín, Irlanda, entre el 5 y 12 de julio del presente año. Aunque sus días giran entre turnos hospitalarios, guardias extensas y estudios de posgrado, estas profesionales de la salud encontraron la manera de prepararse para competir a nivel internacional y representar al país.

La misión no fue fácil, pues muchas de ellas son médicas generales y otras, por el tema universitario, no trabajan. Por tal motivo, crearon un vaki (plataforma digital de financiación colectiva usada para recaudar dinero entre muchas personas con un fin específico), pues el viaje les costaba, a cada una, unos doce millones de pesos. Y la manera de hacer pública su campaña fue a través de El Colombiano y sus redes sociales.

“Fue un grano de arena importante para que todas las deportistas pudieran asistir”, comentó Laura Romero, médica oftalmóloga que juega fútbol desde los cinco años y que se ha convertido en una de las cartas clave de la delegación.

De las 14 jugadoras elegidas, ocho pertenecen al equipo de Antioquia, que compite en la Liga Nacional con dos fechas al mes. “Desde que haya pasión por algo, repartir el tiempo entre profesión y deporte no se hace tan complejo. De hecho, en nuestro grupo hay residentes, es decir, médicas que están estudiando para volverse especialistas. También hay médicas generales, y todas, con el tiempo medido, nos las arreglamos para sacar el espacio para estar en forma y no dejar de lado ese gusto por el fútbol”, dijo Romero, quien entrena mientras alterna labores en sedes médicas de Envigado, Medellín y Rionegro. La deportista, antes del Mundial, había sido goleadora (5 tantos) del Torneo Nacional para Médicos en Pereira, donde Valle fue campeón, Multi Regiones, segundo, y Antioquia, tercero.

Así inició el proceso

En septiembre de 2024 comenzó la conformación oficial de la Selección Colombia de Médicos (Secolmed), dirigida por Allison Dávila. El proceso inició con 140 jugadoras y se redujo a 40. “Nos sorprendió el talento y compromiso. Estudiar, ser esposas, mamás, residentes y, aun así, entrenar... el nivel era altísimo”, relató Nikolle Cedano, líder del proyecto y directora administrativa de Secolmed.

La Tricolor cumplió concentraciones en Cali, Guarne e Ibagué antes de viajar a Irlanda. “Les confesaba a las demás personas del equipo de trabajo que no esperaba tanto, debido a que es un gremio en el que se debe estudiar mucho, porque es una carrera larga, que requiere tiempo, y en el cual muchos se siguen especializando. Sumado a sus difíciles turnos de trabajo”, recuerda Allison, quien además es entrenadora de las divisiones menores del América. “No esperaba que tuviéramos jugadoras tan buenas. En serio que quedé asombrada”.

Balance exitoso en Dublín

En su debut mundialista, Colombia enfrentó una zona compleja. “Nos tocó un grupo duro. Jugamos primero contra Australia y empatamos 2-2”, recordó Laura Romero. En ese encuentro, la médica tuvo el penalti que pudo darles el triunfo, pero lo falló. “Sentí impotencia, pero así es el fútbol”. Después, Colombia venció 3-1 a México y cayó 2-1 frente a Estados Unidos. Aun así, avanzó a cuartos de final como único equipo latinoamericano clasificado entre los 14 participantes.

En cuartos, Canadá impuso su jerarquía y ganó 4-1. Finalmente, Colombia cerró su primera participación en el séptimo lugar. El podio lo integraron Nueva Zelanda (campeón), Canadá (subcampeón) y Estados Unidos (tercero). Brasil se ubicó décimo.

Experiencia transformadora

“Fue maravilloso. Nunca pensamos que podíamos combinar la medicina con competir a este nivel”, confesó Romero.

La delegación vivió detalles poco comunes para un torneo amateur: Estados Unidos, por ejemplo, usó la misma indumentaria de su selección profesional y viajó con un staff de alto rendimiento.

Tras cada encuentro, los equipos intercambiaban obsequios representativos. Las colombianas llevaron dulces de café. “El nivel era altísimo, pero el colegaje, el fair play y la fraternidad entre países hicieron todo más especial”, añadió Romero.