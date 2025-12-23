Fiscalía pedirá circular roja para la mujer del disfraz azul, implicada en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

La búsqueda de Kleidermar Paola Fernández Ubaran trascenderá las fronteras colombianas. La Fiscalía General de la Nación inició formalmente este martes 23 de diciembre el trámite para que la Organización de Policía Criminal (Interpol) emita una circular roja en su contra. Le puede interesar: Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) en Colombia: así fue como llegó al país Esta medida busca localizar a quien ha sido identificada por las autoridades como “la mujer del disfraz azul”, señalada como pieza clave en el homicidio del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años. El crimen, que tuvo lugar durante una celebración de Halloween en Bogotá durante este año, pasó de ser una investigación local a un objetivo de cooperación internacional con esta nueva medida. La orden de captura que sustenta este proceso fue expedida por el Juzgado 69 de Garantías de Bogotá, bajo los cargos de homicidio agravado y la correspondiente solicitud de medida de aseguramiento.

Momento en que cogieron a golpes a Jaime Esteban Moreno. FOTO: Captura de video City TV y redes sociales

La ruta de escape hacia el exterior

Las líneas de investigación trazadas por los organismos de inteligencia han permitido establecer una hipótesis central sobre el paradero de la sospechosa, quien señalada como determinadora en la muerte del joven estudiante. Según fuentes citadas por Noticias RCN, Fernández Ubaran, de nacionalidad venezolana y quien trabajaba en una tienda de la capital, habría abandonado el territorio colombiano durante el pasado mes de noviembre. Los informes sugirieron que la mujer se encontraría actualmente en Venezuela. Ante este escenario, la activación de la notificación de Interpol permitirá que su búsqueda se extienda de manera oficial a 196 países. Una vez se concrete la publicación del documento para que sea oficial la medida, cualquier agencia de seguridad internacional vinculada a la red podrá proceder con su retención para fines de extradición o comparecencia ante la justicia.

Responsabilidades y autores materiales: el futuro del proceso judicial

Dentro del expediente judicial, el ente investigativo calificó a Kleidermar Paola Fernández Ubaran como la determinadora y posible causante del asesinato de Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes. Mientras se espera su localización, el proceso contra los ejecutores directos del ataque ya presenta avances significativos. Las autoridades ya judicializaron a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, señalados como los autores materiales del crimen cometido el 31 de octubre. La participación de estos individuos y la secuencia del ataque quedaron registradas en diversos videos de seguridad de la noche de los hechos, donde se observa la agresión sistemática contra el estudiante hasta causarle la muerte. El objetivo final de la circular roja es garantizar que Fernández Ubaran comparezca ante la justicia de Colombia. El procedimiento previsto contempla que, tras su ubicación y captura por parte de las autoridades internacionales, se dé inicio a la formulación de imputación de cargos. La Fiscalía busca asegurar la imposición de las medidas cautelares correspondientes para cerrar el ciclo de judicialización de todos los implicados en el evento ocurrido en la capital del país, manteniendo la vigilancia sobre los movimientos transfronterizos que la sospechosa pueda realizar.

La primera captura de los implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno. FOTO: Policía Nacional, captura de video y redes sociales

El último mensaje de la mujer del disfraz azul, antes de huir