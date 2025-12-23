Fiscalía pedirá circular roja para la mujer del disfraz azul, implicada en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

La búsqueda de Kleidermar Paola Fernández Ubaran trascenderá las fronteras colombianas. La Fiscalía General de la Nación inició formalmente este martes 23 de diciembre el trámite para que la Organización de Policía Criminal (Interpol) emita una circular roja en su contra.
Le puede interesar: Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) en Colombia: así fue como llegó al país
Esta medida busca localizar a quien ha sido identificada por las autoridades como “la mujer del disfraz azul”, señalada como pieza clave en el homicidio del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años.
El crimen, que tuvo lugar durante una celebración de Halloween en Bogotá durante este año, pasó de ser una investigación local a un objetivo de cooperación internacional con esta nueva medida.
La orden de captura que sustenta este proceso fue expedida por el Juzgado 69 de Garantías de Bogotá, bajo los cargos de homicidio agravado y la correspondiente solicitud de medida de aseguramiento.