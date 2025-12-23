(Video) Magistrado del CNE fue víctima de intento de atraco y embestida a su vehículo en Bogotá

El magistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, fue víctima de un intento de atraco en la noche del lunes 22 de diciembre en el norte de Bogotá, cuando al menos dos camionetas con varios hombres intentaron cerrar el paso e impactaron el vehículo en el que se movilizaba junto a su conductor; la rápida reacción con maniobras evasivas permitió que el funcionario escapara sin que los asaltantes concretaran el asalto.
En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa la participación de entre cuatro y seis hombres que descendieron de los vehículos e intentaron forzar las puertas del automotor blindado.