(Video) Magistrado del CNE fue víctima de intento de atraco y embestida a su vehículo en Bogotá

Un video de seguridad y el relato del propio magistrado dan cuenta de un intento de atraco en el norte de Bogotá, en un contexto de aumento de hurtos a personas en la capital durante 2025.

  • Las imágenes de seguridad muestran a varios hombres descendiendo de dos vehículos para intentar intentar robarle al magistrado y a sus acompañantes. FOTOS: REDES SOCIALES/X Y COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
23 de diciembre de 2025
bookmark

El magistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, fue víctima de un intento de atraco en la noche del lunes 22 de diciembre en el norte de Bogotá, cuando al menos dos camionetas con varios hombres intentaron cerrar el paso e impactaron el vehículo en el que se movilizaba junto a su conductor; la rápida reacción con maniobras evasivas permitió que el funcionario escapara sin que los asaltantes concretaran el asalto.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa la participación de entre cuatro y seis hombres que descendieron de los vehículos e intentaron forzar las puertas del automotor blindado.

Tras evadir el ataque, uno de los acompañantes del magistrado fue asaltado minutos después por los mismos delincuentes.

A través de su cuenta en X, Prada relató el hecho: “Dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo. El conductor logró evadirlos”. En el mismo mensaje explicó que Juan Felipe, un amigo que lo acompañaba, fue atracado posteriormente con armas de fuego.

Lea también: Hackearon a una alcaldía en Antioquia y le robaron $460 millones

“Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar”, escribió.

Y es que las grabaciones muestran el momento en el que los sospechosos intentan bloquear la vía y descender para abrir el vehículo por la fuerza.

Las cifras de hurtos en Bogotá en 2025

El hecho ocurre en medio de un panorama mixto de seguridad en la capital. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la ciudad menciona que, entre enero y septiembre de 2025, los hurtos a personas continúan en aumento.

Este delito creció 3% frente a 2024 y solo en septiembre aumentó 12,4%. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 132.204 robos en la ciudad, distribuidos en hurtos a personas, comercios, residencias, automotores y motocicletas. El robo a personas concentra 113.148 casos.

Por localidades, Suba lidera los hurtos a personas con 10.360 reportes, además de encabezar robos a residencias (636) y a comercios (792). Le siguen Engativá, con 9.737 hurtos a personas y 539 a residencias, y Usaquén como la segunda con más robos a comercios (646).

El balance también señala más de 4.000 casos adicionales de hurtos a personas en 2025 frente al mismo periodo de 2024. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier hecho delictivo y a consultar los canales oficiales de información para conocer recomendaciones de prevención y respuesta en la ciudad.

Le puede interesar: Condenaron al menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard cuando intentó robarlo en Bogotá

Utilidad para la vida