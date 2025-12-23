(Video) Magistrado del CNE fue víctima de intento de atraco y embestida a su vehículo en Bogotá

El magistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, fue víctima de un intento de atraco en la noche del lunes 22 de diciembre en el norte de Bogotá, cuando al menos dos camionetas con varios hombres intentaron cerrar el paso e impactaron el vehículo en el que se movilizaba junto a su conductor; la rápida reacción con maniobras evasivas permitió que el funcionario escapara sin que los asaltantes concretaran el asalto. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa la participación de entre cuatro y seis hombres que descendieron de los vehículos e intentaron forzar las puertas del automotor blindado.

Tras evadir el ataque, uno de los acompañantes del magistrado fue asaltado minutos después por los mismos delincuentes. A través de su cuenta en X, Prada relató el hecho: “Dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo. El conductor logró evadirlos”. En el mismo mensaje explicó que Juan Felipe, un amigo que lo acompañaba, fue atracado posteriormente con armas de fuego.



Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar", escribió. Y es que las grabaciones muestran el momento en el que los sospechosos intentan bloquear la vía y descender para abrir el vehículo por la fuerza.

Las cifras de hurtos en Bogotá en 2025