Un favor le devolvió la fe a Wilmar tras quedar cuadripléjico

José Wilmar Muñoz Duarte aprendió desde muy joven que la vida se construye trabajando. Nació en Unguía, Chocó, pero fue en Apartadó, en el corazón de Urabá, donde creció, formó su familia y pasó más de una década vinculado a las fincas bananeras.
Tenía 33 años cuando todo cambió, pero hasta ese momento su historia era la de miles de trabajadores de la región: madrugadas largas, esfuerzo físico constante y la convicción de que, mientras hubiera trabajo, habría comida y futuro para los suyos.
Wilmar no le temía al cansancio. Levantarse a las 3:00 o 4:00 de la mañana hacía parte de la rutina. Lo importante era cumplir con el turno y llevar el sustento a casa.