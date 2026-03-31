¿Qué pasa con las dos curules de la Cámara de Chocó que el CNE no ha podido entregar?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que, tras culminar el escrutinio departamental en la mayor parte del país, la adjudicación de curules se encuentra prácticamente lista, con excepción de los departamentos de Cundinamarca y Chocó.
Mientras que en Cundinamarca el proceso avanza para resolver más de 700 reclamos, la situación en el Chocó ha escalado a una instancia superior. Debido a la falta de acuerdos y a denuncias sobre la ausencia de garantías de seguridad, el escrutinio de este departamento fue trasladado directamente a Bogotá, donde la Sala Plena del organismo determinará el destino de los dos escaños en disputa.
La tensión alcanzó su punto máximo el pasado domingo 22 de marzo durante la audiencia final de la comisión departamental. Tras revisar las 1.280 mesas de la región, los delegados Wilson Ramiro Angulo y Liza Lorethy Lozano dejaron constancia en el acta final de que se abstenían de declarar la elección ante la existencia de múltiples resoluciones apeladas.
Sin embargo, más allá de los tecnicismos legales, la grabación de la sesión reveló un trasfondo de intimidación. La delegada Lozano denunció públicamente haber sido objeto de presiones indebidas y amenazas.