El Teatro más grande de la ciudad está en la Universidad de Medellín

En un momento de la entrevista, Juan Carlos Céspedes, director del Teatro Gabriel Obregón Botero, de la Universidad de Medellín, dijo que este tipo de escenarios culturales hacen realidad los sueños de la gente. Parece un pelín exagerado, pero en estricto sentido es cierto. ¿Acaso quién no ha soñado ver en un escenario, a pocos metros de distancia, a los músicos que le enseñaron a amar la música? Con 1.705 sillas y una programación de cerca de 150 eventos al año, el Teatro Universidad de Medellín es –según Céspedes y su grupo de trabajo– el más grande escenario de este tipo del país. Ubicado en el campus de la Universidad de Medellín, el recinto renovó parte de su infraestructura y se puso al día en asuntos de tecnología y accesibilidad. La inversión superó los 10.000 millones de pesos y contempló la renovación del sistema de aire acondicionado, mejoras estéticas, adquisición de equipos de iluminación y la actualización del sistema de sonido. “El objetivo era ofrecer mayor comodidad aprovechando las posibilidades tecnológicas actuales y garantizar espacios adecuados para personas con movilidad reducida”, dijo Céspedes. Entre las novedades se encuentra la incorporación de un sistema de audio de última generación que, según Céspedes, integra herramientas de inteligencia artificial para optimizar la experiencia acústica. La renovación también incluyó la integración tecnológica con el centro de producción audiovisual, el centro de televisión y la emisora universitaria. Para la universidad, el teatro no solo representa un espacio de entretenimiento sino una herramienta de formación cultural. Céspedes destacó que la promoción de la cultura hace parte de la misión institucional y que buena parte de las actividades desarrolladas buscan acercar públicos diversos a las artes escénicas.

Juan Carlos Cespedes, director del teatro de la Universidad de Medellín, sostiene un libro con mensajes de los artistas que se han presentado allí. FOTO manuel saldarriaga