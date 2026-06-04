Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Shakira y Burna Boy cantarán la canción oficial del Mundial 2026 en la ceremonia inaugural de México

El espectáculo reunirá a varias estrellas internacionales y marcará el inicio del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

  • Shakira y Burna Boy estrenarán en vivo Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante la ceremonia inaugural en Ciudad de México. FOTO: Captura de Youtube.
    Shakira y Burna Boy estrenarán en vivo Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante la ceremonia inaugural en Ciudad de México. FOTO: Captura de Youtube.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 17 minutos
bookmark

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su etapa final y la organización anunció nuevos detalles sobre la ceremonia inaugural que se celebrará el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

Entre las principales novedades destaca la participación de la cantante colombiana Shakira y del artista nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. El tema también respalda el Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar recursos para ampliar el acceso de niños y jóvenes a la educación y al fútbol en diferentes regiones del mundo.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México y contará con una amplia nómina de artistas internacionales. Además de Shakira y Burna Boy, estarán presentes Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes interpretarán canciones vinculadas al álbum oficial del torneo.

Según informó la FIFA, los asistentes tendrán una participación activa en el espectáculo, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro y habrá actividades especiales, experiencias interactivas, entretenimiento previo al partido y espacios exclusivos para los aficionados.

Conozca: El músico de Soledad que conquistó a Shakira con una versión folclórica de ‘Dai Dai’

La inauguración en México será la primera de una serie de ceremonias previstas en los tres países anfitriones del torneo. La FIFA señaló que en los próximos días revelará nuevos artistas que participarán en los eventos programados en Canadá y Estados Unidos.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición del Mundial es el componente social asociado a Dai Dai. La canción oficial apoyará la meta de recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA, destinado a ofrecer oportunidades educativas y deportivas a niños de distintas partes del mundo.

La presencia de Shakira tendrá un papel aún más relevante durante el campeonato. La artista barranquillera también fue confirmada como una de las protagonistas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, programada para el 19 de julio.

Mientras tanto, la cantante continúa consolidando uno de los momentos más exitosos de su carrera. Tras el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en América, la colombiana prepara nuevas fechas en Estados Unidos y una residencia de estadios en Europa que ya acumula cientos de miles de entradas vendidas.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos