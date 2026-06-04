Shakira y Burna Boy cantarán la canción oficial del Mundial 2026 en la ceremonia inaugural de México

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su etapa final y la organización anunció nuevos detalles sobre la ceremonia inaugural que se celebrará el próximo 11 de junio en Ciudad de México.
Entre las principales novedades destaca la participación de la cantante colombiana Shakira y del artista nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. El tema también respalda el Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar recursos para ampliar el acceso de niños y jóvenes a la educación y al fútbol en diferentes regiones del mundo.
La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México y contará con una amplia nómina de artistas internacionales. Además de Shakira y Burna Boy, estarán presentes Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes interpretarán canciones vinculadas al álbum oficial del torneo.