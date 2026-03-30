A punto de cerrar escrutinio de Cámara, el CNE pone en marcha la revisión de votos para Senado

Pasadas tres semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, este lunes el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, reportó que está por concluir el escrutinio de los resultados para la Cámara de Representantes –aún faltan las curules en el exterior, así como de los departamentos de Chocó y Cundinamarca–, y se tiene previsto que el lunes de pascua arranque la del Senado. “Hemos avanzado con una rapidez histórica en la entrega de resultados. Los magistrados y todas las ocho subcomisiones avanzaron con la rapidez necesaria para entregar los resultados. Quiero decirles que terminaron en 10 días lo que antes demoraba muchísimo más tiempo”, celebró Quiroz durante una rueda de prensa. Según el magistrado, las subcomisiones tienen a su cargo la revisión de 3.332 mesas de votación en el exterior, correspondientes a un censo electoral superior a 2,5 millones de colombianos.

“Este proceso incluye la verificación de resultados provenientes de países en América, Europa, Asia, África y Oceanía, garantizando la correcta contabilización de cada voto de las y los colombianos residentes fuera del país”, explicó el CNE. Ello implica que no se ha declarado la curul de los colombianos en el exterior, que inicialmente fue reclamada por el Centro Democrático. Si bien se avanza en la revisión, hay demoras por líos en la llegada de los documentos electorales de los 114 países en donde hubo elecciones. Quiroz señaló que los delegados del CNE ya culminaron el proceso de escrutinio general, quedando únicamente por escrutar la Cámara por Cundinamarca, “debido a que el proceso se encuentra en fase de resolución de reclamaciones”, así como Chocó, donde queda pendiente “resolver un desacuerdo”. El presidente del CNE manifestó que espera consolidar los resultados en su totalidad el próximo 6 de abril. “El próximo lunes instalaremos el escrutinio general del Senado de la República y esperamos avanzar lo más rápido posible para poder ofrecer los resultados a toda Colombia”.