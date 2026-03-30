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A punto de cerrar escrutinio de Cámara, el CNE pone en marcha la revisión de votos para Senado

El CNE reportó que aún faltan por definir curules en el exterior, Chocó y Cundinamarca. Mientras tanto, el organismo alista el inicio del escrutinio del Senado, destacando avances en tiempos récord y la transparencia del proceso.

  • El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que el escrutinio avanza con “rapidez histórica” y está cerca de concluir para la Cámara de Representantes. FOTO: COLPRENSA
    El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que el escrutinio avanza con “rapidez histórica” y está cerca de concluir para la Cámara de Representantes. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
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hace 2 horas
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Pasadas tres semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, este lunes el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, reportó que está por concluir el escrutinio de los resultados para la Cámara de Representantes –aún faltan las curules en el exterior, así como de los departamentos de Chocó y Cundinamarca–, y se tiene previsto que el lunes de pascua arranque la del Senado.

“Hemos avanzado con una rapidez histórica en la entrega de resultados. Los magistrados y todas las ocho subcomisiones avanzaron con la rapidez necesaria para entregar los resultados. Quiero decirles que terminaron en 10 días lo que antes demoraba muchísimo más tiempo”, celebró Quiroz durante una rueda de prensa.

Según el magistrado, las subcomisiones tienen a su cargo la revisión de 3.332 mesas de votación en el exterior, correspondientes a un censo electoral superior a 2,5 millones de colombianos.

“Este proceso incluye la verificación de resultados provenientes de países en América, Europa, Asia, África y Oceanía, garantizando la correcta contabilización de cada voto de las y los colombianos residentes fuera del país”, explicó el CNE.

Ello implica que no se ha declarado la curul de los colombianos en el exterior, que inicialmente fue reclamada por el Centro Democrático. Si bien se avanza en la revisión, hay demoras por líos en la llegada de los documentos electorales de los 114 países en donde hubo elecciones.

Quiroz señaló que los delegados del CNE ya culminaron el proceso de escrutinio general, quedando únicamente por escrutar la Cámara por Cundinamarca, “debido a que el proceso se encuentra en fase de resolución de reclamaciones”, así como Chocó, donde queda pendiente “resolver un desacuerdo”.

El presidente del CNE manifestó que espera consolidar los resultados en su totalidad el próximo 6 de abril. “El próximo lunes instalaremos el escrutinio general del Senado de la República y esperamos avanzar lo más rápido posible para poder ofrecer los resultados a toda Colombia”.

Por otro lado, el magistrado se refirió a las curules del senador electo Wadith Manzur (Partido Conservador) y la representante Karen Manrique (CITREP), quienes permanecen privados de su libertad por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“No ha llegado nada de la Corte Suprema de Justicia ni de ningún juez de la República respecto al doctor Manzur y a la doctora Karen”, precisó.

Previamente, los delegados del CNE culminaron el escrutinio general en las 16 curules de paz o Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Por ello, se declaró la elección en la totalidad de estos territorios.

“Con este resultado, se consolida la representación política de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, materializando uno de los pilares fundamentales de participación contemplados en el proceso democrático”, destacó la autoridad electoral.

El CNE precisó que, tras 19 días de trabajo continuo, se consolidaron los resultados de la jornada electoral del pasado 8 de marzo en las circunscripciones territoriales, “ratificando la legitimidad del proceso democrático, la transparencia institucional y la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas”.

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