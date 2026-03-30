A punto de cerrar escrutinio de Cámara, el CNE pone en marcha la revisión de votos para Senado

Pasadas tres semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, este lunes el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, reportó que está por concluir el escrutinio de los resultados para la Cámara de Representantes –aún faltan las curules en el exterior, así como de los departamentos de Chocó y Cundinamarca–, y se tiene previsto que el lunes de pascua arranque la del Senado.
“Hemos avanzado con una rapidez histórica en la entrega de resultados. Los magistrados y todas las ocho subcomisiones avanzaron con la rapidez necesaria para entregar los resultados. Quiero decirles que terminaron en 10 días lo que antes demoraba muchísimo más tiempo”, celebró Quiroz durante una rueda de prensa.
Según el magistrado, las subcomisiones tienen a su cargo la revisión de 3.332 mesas de votación en el exterior, correspondientes a un censo electoral superior a 2,5 millones de colombianos.