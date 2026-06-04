Nacional habilitó la posibilidad de que los hinchas con boleta que no quieran ir a la final soliciten devolución del dinero, ¿cómo?

Hay división: algunos hinchas de Atlético Nacional tienen mucha fe de que el cuadro verde le dará la vuelta a la serie final contra Junior de Barranquilla el lunes en el Atanasio. Otros piensan que es difícil y que el resultado que sacaron los dirigidos por Alfredo Arias en el Romelio Martínez es concluyente.
Por eso, una gran parte de la afición anhela ir al estadio para alentar, desde las tribunas, a su equipo en la búsqueda de una remontada épica que les dé el título. Pensarlo no es descabellado. Este Nacional es buen local. Además, con el respaldo de su afición, suele darlo “todo” por una victoria. Los verdolagas, también, son uno de los equipos más goleadores del Apertura.