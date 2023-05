Y en contra de la resurrección de ese mico del PND, se alzó la voz de uno de los custodios de la paz. Se trata del senador y exnegociador del Acuerdo de La Habana, Humberto de la Calle , quien fue enfático al detallar los motivos por los que esas sugerencias no deberían quedar en el Plan.

Al tratarse de cuestiones que están en las entrañas de la Constitución, el senador defiende que esas discusiones deben tener un análisis independiente dentro de propuestas legislativas.

“Las recomendaciones no deberían tener fuerza de ley. No se debe empaquetar porque hay temas que no corresponden a un PND y por eso mismo es difícil su cumplimiento”, manifestó el congresista.

Un punto que ha elevado el tono de la discusión es la recomendación de crear una comisión internacional que acompañe las cuestiones de seguridad, pero otras voces de la oposición han llamado la atención sobre que a esa instancia se le terminaría entregando poder de incidencia en un asunto que es de interés nacional.

Otra cuestión sobre la que llama la atención el senador es que el 27% de esas sugerencias de la Comisión de la Verdad se refieren a derechos de víctimas que pueden estar impulsadas por medio de decretos o leyes y no necesariamente a través del PND.