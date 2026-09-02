Rigoberto Urán llegó a Cali con casi 200 toneladas de ayuda y confirmó la fecha del ‘Giro de Rigo’

El exciclista y ahora empresario Rigoberto Urán llegó a Cali con casi 200 toneladas de ayuda para las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y allí confirmó que el próximo 1 de noviembre de 2026 iniciará el ‘Giro de Rigo’ en el Valle del Cauca.
Aseguró que la confirmación de este evento no solo impulsa el calendario de grandes certámenes en la ciudad, sino que llega acompañada de una robusta entrega de insumos materiales y alimentos destinados a atender la emergencia y acelerar la reconstrucción del territorio.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que el certamen organizado por Rigoberto Urán tendrá un gran impacto en la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local, favoreciendo la reconstrucción de los territorios afectados.
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