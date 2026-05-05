Paloma pone a “debatir” a Cepeda con estrategia en redes: “¿le va a seguir dando la espalda a los colombianos?”

Durante todo este martes hubo expectativa sobre un supuesto debate entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda. Primero fue Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien escribió en sus redes: “Hoy 8 pm debate @PalomaValenciaL y el heredero de las FARC @IvanCepedaCast. ¡Ya era hora! (sic)”. El anuncio dejó a la opinión pública inquieta.
En efecto, en horas de la noche, Valencia lanzó su estrategia. Se trata de una serie de videos que abarcan los temas clave que preocupan a los colombianos como la seguridad, la salud y las mujeres. Uno por uno, la candidata del Centro Democrático desglosa su propuesta e interpela a Cepeda, quien aparece recreado por quien sería un actor y que desaparece cada vez que la “moderadora” le pregunta algo. Se “esfuma”, le entra una llamada o sencillamente no aparece, parecido a lo que sucede en la realidad.