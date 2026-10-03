De la Espriella declara insubsistente al director nacional de Bomberos, Germán Miranda; ¿qué pasó?

El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Germán Andrés Miranda Montenegro, director nacional de Bomberos, por conductas que considera de “mayor gravedad”, luego de conocerse que, presuntamente, el funcionario habría buscado al comandante de Bomberos de Envigado, capitán Bernardo Morales, “para intermediar sobre un proceso de la Fiscalía en el cual se encuentra inmerso” Morales.

“He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento”, escribió en su cuenta de X el primer mandatario.