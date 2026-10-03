“Llegan de otras ciudades y países”: secretaria de Inclusión explica qué pasa con los habitantes de calle en Medellín

Para dilucidar la problemática de los habitantes de calle en Medellín basta con leer las cifras que denotan el incremento gradual y exponencial de este fenómeno: en 2019, al finalizar el primer gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, se tenía registro de 3.000 personas en esa situación. Hoy, según datos oficiales, hay 8.142, aunque la Personería reporta unos 15.000. Mientras organizaciones sociales recomiendan revisar las políticas públicas y el marco legal —que según el mandatario le impide actuar sin el consentimiento voluntario de esta población—, la Administración fortalece los programas asistenciales, las redes familiares, las campañas de prevención y el llamado a no dar limosna, a la par con los operativos policiales.

Federico Gutiérrez encomendó recientemente a la psicóloga Diana Cardona la misión de revertir esta compleja situación. Cardona, quien lideró el programa Buen Comienzo y hoy encabeza la Secretaría de Inclusión Social y Familia, está convencida de que es posible resocializar a los habitantes de calle.

Pasa de un programa modelo en Colombia a una dependencia con muchos desafíos. ¿Qué panorama encontró?

“Creo que mi experiencia en Buen Comienzo, y previamente en la misma Secretaría de Inclusión, nos ayuda a comenzar con un enfoque de prevención. Porque no solo son aspectos de vulneraciones, sino que aquí están todos los grupos poblacionales”.

¿Cuál es la prioridad?

“Se seguirá trabajando fuertemente en la proyección con las familias, articulados con Tejiendo Hogares —programa liderado por la primera dama, Margarita Gómez—. Asimismo, la Administración busca darle continuidad a Cero Hambre, una alianza estratégica de la mano con el sector privado. También, por supuesto, los habitantes de calle, que es un tema que hay que seguir fortaleciendo en la ciudad, muy articulados con la Secretaría de Seguridad y otras dependencias, porque es otro de esos imaginarios que hay en la ciudad, que es solo un tema social y de seguridad. No, es algo integral. Que tiene realmente unos retos muy grandes, no solo como Distrito, sino como país y como sociedad”.

La Alcaldía de Medellín señala que una parte importante de las personas en situación de calle proviene de otros municipios, ciudades y países. Foto:

¿Y cómo afrontará la problemática de habitantes de calle?

“Es un reto grande que tenemos para que los habitantes de calle realmente den un paso hacia la resocialización. Como dice el alcalde, hoy lo que tenemos constitucionalmente es que debe haber un proceso social al que ellos ingresen de manera voluntaria. Este año ya llegamos a atender a 8.142 personas, pero necesitamos fortalecer las redes familiares que ya abandonaron a los habitantes de calle. Y entender que este también es un tema de salud mental. Muchas llegan a la calle por consumo de sustancias, también por trastornos mentales, dificultades de salud mental, o que con el consumo y la vida en la calle se deterioran y ahí es donde, además, se complica el asunto de seguridad”.

¿Qué hace la Alcaldía para solucionar esa problemática?

“Contamos con equipos que llegan a las zonas las 24 horas, los siete días de la semana. Está acercando la oferta e invitando a las personas que están en la habitanza de calle a entrar a nuestro procesos. Esto lo hacemos articulados con la Secretaría de Salud, que nos ayuda con médicos, auxiliares de enfermería e, incluso, con un centro de escucha que es itinerante. Ya lo que nosotros les ofrecemos es, primero, una atención básica, que son unos procesos con nuestros centros de atención que funcionan las 24 horas, así como un centro de diagnóstico y derivación, y allí lo que les damos es alimentación, salud, descanso, apoyo psicosocial.

Estamos fortaleciendo la invitación a que no sea solo un tránsito, sino que haya un cambio de vida. Una atención puede durar hasta entre 3 meses y un año, por ejemplo, para que estemos hablando de una resocialización”.

Pero la constante son las recaídas. ¿Hacen seguimientos?

“Después de que una persona haya pasado por toda esa atención básica o por los procesos que implican ya proyectos de vida, empleo, educación, también hacemos un seguimiento del egresado. Yo misma estuve en uno de los recorridos nocturnos, la semana pasada, y una de las mujeres que en situación de calle me decía: ‘es que yo ya pasé por ahí, yo soy egresada, pero recaí’. Ella terminó todo el proceso y recayó. Entonces, ya conocen el centro de atención básica, todo el proceso. Pero, mira, yo soy psicóloga, sé que es un proceso complejo, que requiere, además, que el sistema de salud apoye el acompañamiento de desintoxicación, de entrega de medicamentos oportunos. Este es un asunto de muchos actores y no solo del Distrito”.

¿Por qué no aceptan lo que la Alcaldía ofrece para dejar la calle?

“El Centro Día es una atención básica que se enfoca más en un tránsito. Hay alimentación, aseo, salud, descanso, apoyo psicosocial. Tenemos otros procesos especializados (...) pero una de las dificultades con estas personas es el deterioro de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Estamos fortaleciendo el acompañamiento en esas etapas de desintoxicación. Algunas de estas personas fueron abandonadas por sus familias y tienen una discapacidad, ya sea física, cognitiva o psicosocial.

Requieren un acompañamiento muy personalizado y estamos trabajando fuerte, no solo en ellas, sino en sus redes familiares. Si los habitantes de calle pasan por todos nuestros procesos, pero al salir no están siendo acompañadas por su familia, no siguen con la medicación y el acompañamiento en salud, recaen y van a volver a las calles”.

¿Y se pueden resocializar?

“Claro que sí. Incluso nosotros tenemos casos exitosos, personas que hoy ya trabajan en barbería, que tienen distintos oficios y proyectos de vida y que se ha podido resocializar. Obviamente es más fácil lograrlo entre más joven esté esta persona y, sobre todo, que haya menos adherencia a las drogas o deterioro mental. Es más complejo el proceso con quienes llegan a la calle, no solo por asuntos de sustancias psicoactivas, y problemas familiares, sino que ya de base hay unos temas de psicosis o discapacidades físicas”.

¿Por qué sigue creciendo el número de habitantes de calle?

“Tienes que tener en cuenta que estamos recibiendo muchas personas, habitantes de calle, de otros países como Venezuela y Ecuador, pero además de otras ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y del área metropolitana. Medellín tiene un clima que facilita la habitanza en calle y, también, tengo que decirlo, tenemos que seguir fortaleciendo una campaña que sea muy pedagógica, que la gente entienda que cuando nosotros damos limosna o entregamos alimentación, seguimos promoviendo el tema de habitantes en calle o, incluso, de aprovechamiento de personas, de terceras personas. También es que los habitantes de calle se concentran en zonas más visibles y en ciertos sectores que tienen mucha movilidad, entonces, claro, la percepción de la cantidad de estas personas también va aumentando”.

La Administración Distrital ofrece atención básica, alimentación, salud y acompañamiento psicosocial a las personas en situación de calle que aceptan ingresar a sus programas. Foto: Colprensa

Hay habitantes de calle hasta de los Estados Unidos