Defensor regional de Ocaña renunció en medio de investigación por presunta filtración de información al ELN

El defensor regional de Ocaña, en Norte de Santander, renunció a su cargo luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación preliminar en su contra por presunta filtración de información al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Se trata de Ever Jesús Pallares Baene, quien, según la Defensoría, estaría vinculado a este proceso del cual la entidad tiene pleno conocimiento. Su renuncia “permite preservar la confianza institucional para que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia”, señaló el organismo.
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