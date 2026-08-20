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Defensor regional de Ocaña renunció en medio de investigación por presunta filtración de información al ELN

Las autoridades intentan establecer si el funcionario entregó información en tiempo real sobre defensores de derechos humanos y líderes sociales del Catatumbo.

  • Fiscalía investiga al defensor regional de Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene. FOTO: Defensoría del Pueblo
    Fiscalía investiga al defensor regional de Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene. FOTO: Defensoría del Pueblo
El Colombiano
El Colombiano
20 de agosto de 2026
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El defensor regional de Ocaña, en Norte de Santander, renunció a su cargo luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación preliminar en su contra por presunta filtración de información al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se trata de Ever Jesús Pallares Baene, quien, según la Defensoría, estaría vinculado a este proceso del cual la entidad tiene pleno conocimiento. Su renuncia “permite preservar la confianza institucional para que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia”, señaló el organismo.

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Defensor regional de Ocaña renunció en medio de investigación por presunta filtración de información al ELN

En una denuncia se indicó que, presuntamente, Pallares habría entregado al ELN información en tiempo real sobre defensores de derechos humanos y líderes sociales del Catatumbo.

Los datos confidenciales también estarían relacionados con el acompañamiento que el defensor regiolan realizaba a víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las Farc, quienes decidieron dejar las armas y someterse a la justicia.

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Se conoció, además, que el funcionario es sobrino de Luz Amanda Pallares Pallarez, alias Silvana Guerrero o Ana María, identificada por las autoridades como cabecilla del ELN.

Precisamente, alias Silvana aparece en uno de los carteles de los más buscados del Catatumbo, por quien se ofrece una recompensa de hasta $1.640.719.000. Según las autoridades, la mujer sería responsable de más de 100 muertes, 56.000 desplazamientos y 23.000 personas confinadas.

Defensor regional de Ocaña renunció en medio de investigación por presunta filtración de información al ELN

Sin embargo, Pallares respondió en Noticias RCN que la denuncia llegó a las oficinas de la Defensoría a través de un correo electrónico y que no conoce sobre el contenido. El defensor también reconoció su parentesco con alias Silvana, pero aclaró que se trata de “una prima que hace más de 30 años decidió tomar las armas”.

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“Ella no es precisamente tía. El parentesco está en cuarto grado de consanguinidad y viene siendo mi prima. Una prima que, según la información que se ha remitido, hace más de 30 años está en las filas de la guerrilla. Es decir, para ese entonces yo tenía menos de 10 años, cuando ella decidió tomar las armas”, explicó el funcionario al medio citado. Sobre su trayectoria, Pallares afirmó que lleva más de 15 años dedicado al trabajo humanitario.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué delito es investigado Ever Pallares, defensor regional de Ocaña?
Ever Pallares es investigado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de amenazas, en una indagación relacionada con una presunta filtración de información al ELN.
¿Qué información habría entregado Ever Pallares al ELN?
Según la denuncia, Pallares habría entregado presuntamente información en tiempo real sobre defensores de derechos humanos y líderes sociales del Catatumbo. También se investiga información relacionada con su acompañamiento a víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las Farc.
¿Por qué renunció Ever Pallares a la Defensoría del Pueblo?
Pallares renunció a su cargo después de que se conociera la investigación de la Fiscalía. La Defensoría explicó que su salida busca preservar la confianza institucional y permitir que la investigación judicial avance sin interferencias.
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