Presidente De la Espriella anuncia la nueva cúpula militar: estos son los perfiles y sus metas en seguridad

El presidente Abelardo De la Espriella, desde Barranquilla, anunció la nueva cúpula militar que lo acompañará en su gobierno que inició el pasado 7 de agosto con una posesión presidencial en Cali. Uno de los oficiales es el general Erick Rodríguez, retirado del servicio durante el gobierno de Gustavo Petro tras las denuncias que realizó sobre la situación de orden público y la actuación de grupos armados ilegales en distintas regiones del país. Rodríguez asume como comandante de las Fuerzas Militares y tendrá bajo su mando a más de 180.000 integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Lea también: Cambio en la cúpula de la Policía: Gobierno reincorpora a tres generales y mueve a William Rincón A lo largo de su carrera militar, Rodríguez ha ocupado cargos estratégicos dentro de la estructura operacional de las Fuerzas Militares. Entre ellos se destaca su paso como segundo comandante del Ejército. Es oficial del arma de Infantería. Nacido en Bucaramanga, es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes y administrador de empresas de la Universidad Militar Nueva Granada. Su formación académica también incluye una especialización en Política y Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Seguridad Internacional y Estrategia del King’s College London.

Conozca: De la Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional Además, cursó una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra y realizó estudios en el Royal College of Defence Studies, en Reino Unido. Hay que recordar que días atrás el presidente Abelardo De la Espriella ya había anunciado al nuevo director de la Policía, el mayor general en retiro Jesús Alejandro Barrera Peña, designado para asumir el cargo junto al mayor general en retiro Norberto Mujica Jaime como subdirector de la institución, quien fue reintegrado a la institución para cumplir con ese cargo. Barrera Peña es administrador policial y de empresas con 35 años de servicio previo en la institución. Fue director de Carabineros y Seguridad Rural, además de laborar en inteligencia, Dijín e Interpol.

Carlos Carrasquilla, al frente del Estado Mayor Conjunto

La Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares quedará en manos del mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, oficial del Ejército con experiencia en diferentes cargos de mando dentro y fuera del país. Entérese: ¿Por no pagar extorsiones? El motivo por el cual bombardean mina con un dron en el Nordeste antioqueño Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en enero de 1990 y se graduó como subteniente en diciembre de 1992. Durante su trayectoria, se desempeñó como oficial de enlace en la Fuerza Multinacional de Observadores en la península del Sinaí y como asesor principal de actividades de la coalición para países aliados en el Comando Sur de Estados Unidos, donde ejerció como director ejecutivo J7/9. En Colombia estuvo al frente de unidades como la Fuerza de Tarea Dragón, el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 3, la Brigada Móvil N.° 36, la Brigada de Selva N.° 28 y la Fuerza de Tarea Quirón. Entérese: Gobernador de Antioquia denunció que disidencias modificaron drones para ataques en Briceño También comandó la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y la Primera División, con jurisdicción sobre varios departamentos de la región Caribe y el nordeste de Antioquia. El Ejército registra, además, su paso por el comando de la Fuerza de Tarea Quirón.

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José Bertulfo Soto, nuevo comandante del Ejército

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez asumirá como comandante del Ejército Nacional. Su trayectoria en la institución supera las tres décadas: ingresó a prestar servicio militar en enero de 1989 y posteriormente ingresó a la Escuela Militar de Cadetes, donde se graduó como subteniente en 1992. Soto Sánchez ha ocupado cargos de mando en distintos niveles de la institución. Entre ellos se encuentran el Comando Específico del Cauca, la Quinta División y el Comando de Educación y Doctrina. Le puede interesar: La ONU anuncia que colaborará con el Gobierno de Abelardo de la Espriella En enero de 2026 todavía se desempeñaba como comandante de la Quinta División, cargo que ejercía desde años anteriores. Su formación incluye estudios en Ciencias Militares y Administración de Empresas, así como preparación en seguridad y defensa. Su trayectoria operacional también ha estado ligada a regiones en las que el Ejército mantiene despliegue contra estructuras armadas y economías ilícitas. Como segundo comandante del Ejército fue designado el brigadier general Rodolfo Morales Franco, oficial del arma de Infantería. Morales ha ejercido diferentes cargos de mando en unidades de la institución y, según registros de la línea de mando del Ejército, estuvo al frente de la Segunda División.

FAC y Armada

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana también habrá cambio de mando. El mayor general Alfonso Lozano Ariza fue designado para asumir la conducción de la institución. Lozano Ariza se desempeñaba en 2026 como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo con documentos oficiales de contratación estatal publicados este año. El anuncio de su designación hace parte de la nueva estructura de la cúpula militar presentada por el presidente Abelardo de la Espriella. En la Armada Nacional, el nombre anunciado para asumir el comando es el del vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero. Le puede interesar: Rodrigo Lara: el heredero del apellido que combatió a Escobar y llega a hacer acuerdos en el Congreso El oficial naval cuenta con una amplia trayectoria en cargos operacionales, administrativos y de conducción. Segovia Forero ingresó a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en 1989 y se graduó como teniente de corbeta en 1993, en la especialidad de Ejecutivo Superficie. A lo largo de su carrera ha comandado unidades navales y ocupado cargos como jefe de Operaciones Navales, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe y comandante de la Fuerza Naval del Caribe, además de desempeñarse como inspector general de la Armada. Su formación académica incluye estudios de Ingeniería Naval Electrónica y Ciencias Navales, además de especializaciones y maestrías relacionadas con ingeniería, seguridad, defensa y estrategia. El nombramiento de Segovia Forero supone su llegada al máximo cargo de la Armada después de una carrera que ha incluido responsabilidades tanto en operaciones navales como en áreas de planeación, tecnología y conducción estratégica. El anuncio hace parte de la nueva cúpula militar presentada por el Gobierno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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