Arrecian críticas contra ‘Matador’, candidato del petrismo, por misoginia y burlas a Paloma Valencia

Una nueva controversia sacude al caricaturista Matador, hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico, luego de que publicara en sus redes sociales un mensaje acompañado de una imagen de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, en el que hizo una burla directa sobre su apariencia física. El episodio provocó una oleada de rechazos desde distintos sectores políticos e institucionales, que calificaron el hecho como una forma de violencia política contra las mujeres.
El mensaje, que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón, decía: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”, junto a una fotografía en la que la candidata aparece degustando alimentos. El contenido no solo buscó ridiculizar a Valencia, sino que recurrió a estereotipos sobre el cuerpo femenino para deslegitimar su figura política.