Según la Defensoría, 419 menores fueron víctimas de reclutamiento durante el 2025; 74 durante este año

Un informe reveló un preocupante panorama sobre la persistencia del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el país. Según la Defensoría del Pueblo, a partir de los reportes oficiales recopilados por la entidad, se evidencia una afectación sistemática que golpea con especial fuerza a las regiones del suroccidente colombiano y a las comunidades étnicas de la nación. Durante el consolidado del año 2025, el canal de registro de la Defensoría identificó un total de 419 casos de reclutamiento forzado. El 57% correspondió a niños y adolescentes hombres, mientras que el 43% afectó a niñas y adolescentes mujeres. La caracterización étnica dejó al descubierto una vulnerabilidad crítica en los pueblos originarios, pues la mitad de los reportes, correspondiente al 50%, afectó a menores indígenas. Por su parte, el 44% de las víctimas no se reconoció en ningún grupo étnico y el 6% correspondió a población afrocolombiana.

Geográficamente, el departamento del Cauca se situó como el epicentro de esta problemática en 2025 al registrar 187 casos, seguido a distancia por Antioquia con 33 reportes, Norte de Santander con 27, Chocó con 25, Huila con 23 y Nariño con 18.

Las denuncias también abarcaron regiones como Valle del Cauca, Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Tolima, La Guajira, Magdalena, Risaralda, Bogotá, Santander y Vichada. En el desglose mensual de ese año, la incidencia se mantuvo constante, destacándose picos en los meses de abril con un 11%, y enero, junio y septiembre con un 10% cada uno. Respecto a los responsables en 2025, la estructura del Estado Mayor Central concentró el mayor porcentaje de presunta autoría con un 43,4%. Le siguieron los grupos sin identificar con un 16,9%, disidencias sin especificar con 11,2%, el ELN con 10,3% y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes con 9,1%. Cifras menores se atribuyeron al Clan del Golfo con 5,7%, la Segunda Marquetalia con 2,2% y Comandos de Frontera con el 1%. En lo corrido del primer semestre de 2026, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, la tendencia se mantiene en zonas críticas. El departamento del Cauca vuelve a liderar los reportes con 29 casos, escoltado por Norte de Santander con 17, Nariño con 4, Antioquia con 4 y Caquetá con 3, sumados a registros menores en más de una docena de departamentos.

¿A quiénes se les atribuyen los hechos?

En este periodo, el Estado Mayor Central continúa como el principal señalador con un 28,4% de los hechos, seguido por disidencias sin identificar con 24,3%, el ELN con 21,6% y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes con 18,9%. La afectación étnica en estos primeros seis meses muestra un 60% en población sin pertenencia étnica, 28% en indígenas y 12% en afrocolombianos, registrando su pico más alto en febrero con un 34% de los casos. Más allá de la estadística, la Defensoría del Pueblo enfatizó que todas estas cifras deben interpretarse con cautela debido al alto subregistro que rodea al delito.

La entidad aclaró que una disminución en los reportes no implica necesariamente una reducción real del reclutamiento en los territorios, dado que muchas familias se abstienen de denunciar por temor a represalias armadas, desconfianza en las instituciones o por la lamentable normalización de la violencia. Asimismo, el organismo advirtió sobre la trágica realidad de aquellos menores que fallecen en medio de hostilidades o combates sin haber sido registrados previa o posteriormente como víctimas de reclutamiento. Lea también: Procuraduría pide no revictimizar mujeres asesinadas o en riesgo de feminicidio: van más de 129 posibles hechos en 2026 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: