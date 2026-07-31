Según la Defensoría, 419 menores fueron víctimas de reclutamiento durante el 2025; 74 durante este año

Un informe reveló un preocupante panorama sobre la persistencia del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el país. Según la Defensoría del Pueblo, a partir de los reportes oficiales recopilados por la entidad, se evidencia una afectación sistemática que golpea con especial fuerza a las regiones del suroccidente colombiano y a las comunidades étnicas de la nación.
Durante el consolidado del año 2025, el canal de registro de la Defensoría identificó un total de 419 casos de reclutamiento forzado. El 57% correspondió a niños y adolescentes hombres, mientras que el 43% afectó a niñas y adolescentes mujeres.
La caracterización étnica dejó al descubierto una vulnerabilidad crítica en los pueblos originarios, pues la mitad de los reportes, correspondiente al 50%, afectó a menores indígenas. Por su parte, el 44% de las víctimas no se reconoció en ningún grupo étnico y el 6% correspondió a población afrocolombiana.