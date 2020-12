Consejo de Estado admite demanda contra elección de defensor del Pueblo

El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una de las máximas autoridades en materia sanitaria del mundo, publicó un estudio a partir del que sugiere que el aislamiento para los pacientes covid sea de diez días o incluso de siete, y no de dos semanas, como se tenía estipulado en ese país hasta el pasado 2 de diciembre. Esto si al paciente se le realiza una prueba PCR que dé negativo. En España, por ejemplo, la cuarentena es de diez días; en Francia, de tan solo una semana. No obstante, por ahora Colombia no contempla reducir el periodo de aislamiento que ya se tiene estipulado en catorce días.