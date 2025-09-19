x

Técnico César Torres confirmó que dos jugadores de la Selección Colombia Sub-20 fueron desconvocados por indisciplina

El entrenador confirmó la baja de los futbolistas en una rueda de prensa, reiterando que se agotaron todos los recursos con los jóvenes.

  • 21 jugadores serán los elegidos para representar a Colombia en el Mundial sub-20 en Chile. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

19 de septiembre de 2025
A días de empezar la participación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile, el entrenador César Torres confirmó la desconvocatoria de dos jugadores por actos de indisciplina.

Se trata de John Edwin Montaño Preciado y Keimer Sandoval Rodríguez, futbolistas que militan en el Lommel SK de Bélgica y Estrella Roja de Belgrado, respectivamente.

Los jugadores se encontraban en el grupo de 25 futbolistas que fueron llamados para elegir la lista definitiva que va a representar al país en la Copa del Mundo que se celebrará en Chile. Con la expulsión de estos dos jóvenes, ahora falta que el técnico decida quiénes son los otros dos que no disputarán el certamen, ya que solo puede inscribir a 21.

El entrenador se refirió al caso de Montaño y Sandoval en rueda de prensa. “Son chicos que yo creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos, chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar”, explicó Torres.

“Agotamos todos los recursos con ellos y, bueno, finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar más con el equipo”, sentenció el seleccionador sin dar detalles de los hechos puntuales que dieron pie a la desconvocatoria de los futbolistas.

La Selección Colombia debuta en la Copa del Mundo el próximo lunes, 29 de septiembre, ante Arabia Saudita. Los cafeteros están ubicados en el grupo F junto a Nigeria y Noruega.

Colombia clasificó al Mundial como tercera del Sudamericano Sub-20 disputado a principio de año, donde el goleador del torneo fue el jugador de Millonarios, Neyser Villareal, quien se encuentra dentro de los posibles jugadores que vistan la camiseta amarilla en Chile.

