Líder del partido Dignidad & Compromiso denuncia amenazas de muerte

Un integrante del partido Dignidad & Compromiso denunció esta semana ser víctima de amenazas contra su vida, en un hecho que ha generado consternación entre los integrantes de esa colectividad política.
Se trata de Miguel Gutiérrez, reconocido líder ambiental en la subregión del Oriente antioqueño y quien denunció que las amenazas también incluyen al alcalde de San Rafael, Aniceto Giraldo, y dos funcionarios públicos de ese municipio.
Según denunció Gutiérrez, las intimidaciones se produjeron el pasado miércoles 17 de septiembre, cuando a un celular llegó un mensaje en el que se aseguraba sería “dado de baja”.