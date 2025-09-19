Líder del partido Dignidad & Compromiso denuncia amenazas de muerte

Un integrante del partido Dignidad & Compromiso denunció esta semana ser víctima de amenazas contra su vida, en un hecho que ha generado consternación entre los integrantes de esa colectividad política. Se trata de Miguel Gutiérrez, reconocido líder ambiental en la subregión del Oriente antioqueño y quien denunció que las amenazas también incluyen al alcalde de San Rafael, Aniceto Giraldo, y dos funcionarios públicos de ese municipio. Le puede interesar: UNP reconoció que no tiene suficientes carros blindados para proteger a todos los precandidatos presidenciales Según denunció Gutiérrez, las intimidaciones se produjeron el pasado miércoles 17 de septiembre, cuando a un celular llegó un mensaje en el que se aseguraba sería “dado de baja”.

“Tenemos identificados a varios que viven reuniéndose con poíticos del gobierno y atacando a la oposición (...) Otro que parece apoyar la izquierda es el alcalde de San Rafael, si se descuida también le vamos a dar de baja. Cero izquierda en Antioquia, cero izquierda en el país. (...) si toca volver al pasado para exterminar como a los de la UP lo haremos, no queremos al Pacto Histórico ni a sus líderes. Plomo van a llevar como sigan con sus políticas en San Rafael”, se lee en la comunicación, que ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades. Pese a no militar siquiera en el Pacto Histórico, tal como se referenciaba en el mensaje, y no tener planes de aspirar a ningún cargo en las próximas elecciones, Gutiérrez expresó su consternación de ser objeto de esas intimidaciones, solo por el hecho de ser políticamente activo. Siga leyendo: “Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”: Lina Garrido presentó tutela contra la UNP A manera de agravante, Gutiérrez señaló que esta no es la primera vez que recibe amenazas de muerte, ya que hace más de tres años también fue intimidado y por su exposición la Unidad Nacional de Protección aprobó un esquema de seguridad. “Hace cuatro años también sufrí amenazas, en marzo de 2022, en plena campaña a la Cámara de Representantes”, expresó Gutiérrez.