Eafit reveló desconexión entre universidades y empresas: 63% de empleadores no encuentra talento en el país

Cada vez más se evidencia la dificultad de las empresas colombianas para cubrir una vacante: el 63% de estas asegura que no encuentra personal con las competencias requeridas, según el más reciente informe Educación superior y mercado laboral en Colombia de la Dirección de Estrategia de Eafit.
El estudio evidenció, entre las principales razones, una desconexión profunda entre lo que enseñan las universidades y lo que demandan las empresas, especialmente en áreas como tecnología, ventas e ingeniería.
Le puede interesar: Empresas que más están contratando en Bogotá: hay más de 65.000 ofertas y así puede aplicar